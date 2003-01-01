T-Mac, 1'e 1 basketbol ligi kuruyor!

Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, basketbolcuların bire bir oyunundaki yeteneklerini sergilemelerini sağlayacak yeni bir lig kurma niyetini dile getirdi.



"NBA HooperVision"ın panelinde yer alan T-Mac, sunuculara 'OBA' (Ones Basketball Association) isimli bire bir profesyonel basketbol ligi kurma yolunda olduğunu söyledi:



"Ülke çapında yeni bir teke tek basketbol ligi kuruyorum. Turnuva değil, lig olacak. 18 yaş ve üstü. Plan aşamasında değil, iş kısmına geçtik. Oynamak isteyen oynayabilir."



NBA tarihinin en iyi bire bir oyuncularından biri olarak görülen McGrady, izolasyon oyunu bazında tonla farklı hareketlere ve numaralara sahipti ve oyun günlerinde, 2003 ve 2004'te olmak üzere arka arkaya iki kez sayı kralı olmuştu.



