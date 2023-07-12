Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı bitmiyor.
Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Ryan Kent, Edin Dzeko ve Alexander Djiku'dan sonra Sebastian Szymanski de Fenerbahçeli oldu.
Bir süredir görüşmeler yapılan Dinamo Moskova'nın 10 numarası Szymanski, İstanbul'a getirildi. 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe ile prensipte anlaştı. Kulüpler arasındaki evrak işlerinin tamamlanmasıyla bu transfer de resmen açıklanacak. Oyuncu basına tanıtılacak.
İLK TAKSİT ARDA'DAN
Fenerbahçe, Dinamo Moskova'ya 10 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam, büyük oranda Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden gelecek ilk taksitle karşılanacak. Kulüpler arasında taksit miktarı, sonraki satıştan pay ve başarı 'bonus'ları gibi konularda görüşmeler devam ediyor.
İsmail Kartal ise görüştüğü Sebastian Szymanski'ye oyun planını ve başarılı futbolcunun takım içinde üstleneceği görevleri anlattı. Polonyalı artık imza atmayı bekliyor.
SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?
Kariyerine ülkesi ekiplerinden Legia Varşova'da başlayan Szymanski, 2019 yılında 5.5 milyon euro karşılığında Rus kulübü Dinamo Moskova'ya transfer oldu. Dinamo Moskova'da 3 sezon forma giydikten sonra Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle ülkeden ayrılan Polonyalı oyuncu, 2022-23 sezonunun başında Feyenoord'a kiralandı ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 24 kez de Polonya Milli Takımı'nın formasını terleten Szymanski 1 milli gol kaydetti. Kulüp kariyerinde 250 resmi maçı bulunan oyuncu, kariyeri boyunca 37 gol 49 asistlik performans yakaladı.
Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Ryan Kent, Edin Dzeko ve Alexander Djiku'dan sonra Sebastian Szymanski de Fenerbahçeli oldu.
Bir süredir görüşmeler yapılan Dinamo Moskova'nın 10 numarası Szymanski, İstanbul'a getirildi. 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe ile prensipte anlaştı. Kulüpler arasındaki evrak işlerinin tamamlanmasıyla bu transfer de resmen açıklanacak. Oyuncu basına tanıtılacak.
İLK TAKSİT ARDA'DAN
Fenerbahçe, Dinamo Moskova'ya 10 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam, büyük oranda Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden gelecek ilk taksitle karşılanacak. Kulüpler arasında taksit miktarı, sonraki satıştan pay ve başarı 'bonus'ları gibi konularda görüşmeler devam ediyor.
İsmail Kartal ise görüştüğü Sebastian Szymanski'ye oyun planını ve başarılı futbolcunun takım içinde üstleneceği görevleri anlattı. Polonyalı artık imza atmayı bekliyor.
SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?
Kariyerine ülkesi ekiplerinden Legia Varşova'da başlayan Szymanski, 2019 yılında 5.5 milyon euro karşılığında Rus kulübü Dinamo Moskova'ya transfer oldu. Dinamo Moskova'da 3 sezon forma giydikten sonra Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle ülkeden ayrılan Polonyalı oyuncu, 2022-23 sezonunun başında Feyenoord'a kiralandı ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 24 kez de Polonya Milli Takımı'nın formasını terleten Szymanski 1 milli gol kaydetti. Kulüp kariyerinde 250 resmi maçı bulunan oyuncu, kariyeri boyunca 37 gol 49 asistlik performans yakaladı.