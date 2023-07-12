Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyenharekatı bitmiyor.Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Ryan Kent, Edin Dzeko ve Alexander Djiku'dan sonrade Fenerbahçeli oldu.Bir süredir görüşmeler yapılan Dinamo Moskova'nın 10 numarası Szymanski,24 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe ile prensipte anlaştı. Kulüpler arasındaki evrak işlerinin tamamlanmasıyla bu transfer deFenerbahçe, Dinamo Moskova'yabonservis ödeyecek. Bu rakam, büyük orandaKulüpler arasında taksit miktarı, sonraki satıştan pay ve başarı 'bonus'ları gibi konularda görüşmeler devam ediyor.İsmail Kartal ise görüştüğü Sebastian Szymanski'ye oyun planını ve başarılı futbolcunun takım içinde üstleneceği görevleri anlattı. Polonyalı artık imza atmayı bekliyor.Kariyerine ülkesi ekiplerinden Legia Varşova'da başlayan Szymanski, 2019 yılında 5.5 milyon euro karşılığında Rus kulübü Dinamo Moskova'ya transfer oldu. Dinamo Moskova'da 3 sezon forma giydikten sonra Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle ülkeden ayrılan Polonyalı oyuncu, 2022-23 sezonunun başında Feyenoord'a kiralandı ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 24 kez de Polonya Milli Takımı'nın formasını terleten Szymanski 1 milli gol kaydetti. Kulüp kariyerinde 250 resmi maçı bulunan oyuncu, kariyeri boyunca 37 gol 49 asistlik performans yakaladı.