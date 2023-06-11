Suudi Arabistan'da yeni hedef Neymar

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema gibi birçok dünya yıldızının yeni adresi olan Suudi Arabistan'a bir yıldızın daha yolu düşebilir.



CBS'in haberine göre; Lionel Messi'yi kadrosuna katmakta başarılı olamayan Suudi ekibi Al Hilal, gözünü PSG'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar'a dikti.



200 MİLYON EURO MAAŞ



Haberde, PSG'y 45 milyon euro önerecek olan Al Hilal'in Neymar'a yıllık 200 milyon euro maaş içeren bir teklifte bulunacağı aktarıldı. Neymar'ın ise henüz karar vermediği, Avrupa'da devam etmek ile Asya'ya transfer olmak arasında düşündüğü belirtildi.



PSG ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Neymar, Fransız ekibiyle çıktığı 173 maçta 118 gol 77 asist kaydetti.





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