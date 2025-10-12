12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun 5. ayağı Kocaeli'de tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşti.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.
 
Körfez Yarış Pisti'nde dün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonanın 5. ayağı bugün sona erdi.
 
Yarışlarda, süpermoto open, süpermoto s3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde 40 sporcu mücadele etti.
 
Süpermoto open kategorisinde Onur Işık, süpermoto S3'te İbrahim Taşhan, 85 cc'de Çağatay Çoklar, 65 cc'de Alp Burak Albayrak, 50 cc'de Abdülhamid Bostanoğlu, 50 cc miniklerde Atlas Pars Pehlivan birinci oldu.
 
Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
 
Yarışın ardından genel klasmanda, open sınıfında Ege Motosiklet Sporları Kulübü'nden Adem Işık, S3 sınıfında Sancaktepe Motosiklet Kulübünden İbrahim Taşhan, 85 cc sınıfında Sarıyer Motosiklet Kulübünden Uzay Alp Urcan, 65 cc sınıfında Kartepe Motosiklet Spor Kulübünden Poyraz Bor, 50 cc sınıfında Smyrna Motosiklet Spor Kulübü'nden Ali Tok ve 50 mini sınıfında aynı kulüpten Atlas Pars Pehlivan şampiyonluklarını ilan etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
