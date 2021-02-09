Süper Lig'de yenilerden 25 gol

Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini, Galatasaray'dan Henry Onyekuru, Göztepe'den Peter Zulj ve Kasımpaşa'dan Isaac Kiese Thelin yeni takımlarıyla üçer gole imza attı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de yenilerden 25 gol
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09 Şubat 2021 11:50
Türkiye'de 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona eren ikinci transfer ve tescil döneminde yeni takımlarına katılan oyunculardan 15'i fileleri 25 kez havalandırdı.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Süper Lig kulüplerinin kadrosuna dahil ettiği isimlerden 81'i ligde şimdiye kadar kendilerine şans buldu.

Bu oyunculardan 15'inin gol sevinci yaşadığı ligde Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini, Galatasaray'dan Henry Onyekuru, Göztepe'den Peter Zulj ve Kasımpaşa'dan Isaac Kiese Thelin üçer golle en golcü isimler oldu.

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ile Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in ikişer gol bulduğu yeni isimlerden Muhammed Kamara (Atakaş Hatayspor), Aatif Chahechouhe (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Andrea Bertolacci (Fatih Karagümrük), Anton Maglica, Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor), Aliou Badji (MKE Ankaragücü), Stephen Mallan (Yeni Malatyaspor), Mikkel Diskerud ve Veton Tusha (Yukatel Denizlispor) da birer kez gol sevinci yaşadı.

Yeniler en fazla golü Galatasaray'da buldu

Galatasaray'ın yeni oyuncuları 5 gol üretirken, Fatih Karagümrük'te bu sayı 4 oldu. Göztepe ve Kasımpaşa'nın kadrosuna yeni dahil ettiği isimler 3'er, Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor'da 2'şer, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Yani Malatyaspor'da da birer gol buldu.

 Yenilerin performansı 

Ligde yeni takımlarında gol atan oyuncuların performansları şöyle:

Futbolcu Takım Gol Maç Süre
Fabio Borini Fatih Karagümrük 3 8 687
Isaac Kiese Thelin Kasımpaşa 3 7 534
Peter Antonio Zulj Göztepe 3 6 343
Henry Onyekuru Galatasaray 3 3 212
Anastasios Bakasetas Trabzonspor 2 3 198
Mustafa Muhammed Galatasaray 2 2 135
Muhammed Kamara Atakaş Hatayspor 1 6 133
Aatıf Chahechouhe Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 5 404
Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük 1 8 582
Anton Maglica Hes Kablo Kayserispor 1 3 153
Uğur Demirok Hes Kablo Kayserispor 1 4 271
Aliou Badji MKE Ankaragücü 1 4 302
Stephen Mallan Yeni Malatyaspor 1 2 88
Mikkel Diskerud Yukatel Denizlispor 1 4 110
Veton Tusha Yukatel Denizlispor 1 1 45


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