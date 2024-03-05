Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'deki muhteşem şampiyonluk yarışı devam ederken, yeni şampiyonluk oranları duyuruldu. Bilyoner'de hemen oyna!

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Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
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05 Mart 2024 12:01
Son güncelleme 05 Mart 2024 12:22
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, futbolseverlerin gözü bir yandan şampiyonluk oranlarına çevrildi. 28. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Süper Lig liderliğine 10 hafta kala Beşiktaş'ı yenerek zirveyi koruyan Galatasaray'a 1.61 oran açıklandı. Sarı-kırmızılılar bu oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oranı 1.86 olarak duyuruldu.

Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.

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