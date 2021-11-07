Süper Lig'de 12. hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Lider Trabzonspor'u Beşiktaş'ı yenmesinin ardından pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe sahneye çıktı.
Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Fenerbahçe ise evinde Kayserispor ile yenişemedi.
Bu sonuçların ardından Trabzonspor, Galatasaray'a 9, Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye 10 puan fark attı.
PUAN DURUMU
1- (30) Trabzonspor
2- (23) Hatayspor
3- (23) Konyaspor
4- (21) Galatasaray
5- (21) Alanyaspor
6- (20) Beşiktaş
7- (20) Fenerbahçe
8- (19) Karagümrük
9- (18) Başakşehir
10- (17) Kayserispor
11- (16) Adana Demirspor
12- (16) Altay
13- (15) Gaziantep FK
14- (15) Antalyaspor
15- (13) Sivasspor
16- (12) Yeni Malatyaspor
17- (10) Giresunspor
18- (9) Kasımpaşa
19- (9) Göztepe
20- (7) Çaykur Rizespor
SÜPER LİG'DE 12. HAFTA SONUÇLARI
Çaykur Rizespor 2 - 0 Alanyaspor
Gaziantep FK 2 - 0 Kasımpaşa
Sivasspor 0 - 0 Giresunspor
Yeni Malatyaspor 1 - 3 Başakşehir FK
Antalyaspor 1 - 0 Altay
Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor
Göztepe 0 - 2 Konyaspor
Adana Demirspor 1 - 0 Hatayspor
Fatih Karagümrük 1 - 1 Galatasaray
Fenerbahçe 2 - 2 Kayserispor
SÜPER LİG'DE 13. HAFTA PROGRAMI
20 Kasım Cumartesi
13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor
16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor
16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor
19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş
21 Kasım Pazar
13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor
16:00 Altay-Adana Demirspor
19:00 Galatasaray-Fenerbahçe
22 Kasım Pazartesi
20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00 Kayserispor-Göztepe
Lider Trabzonspor'u Beşiktaş'ı yenmesinin ardından pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe sahneye çıktı.
Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Fenerbahçe ise evinde Kayserispor ile yenişemedi.
Bu sonuçların ardından Trabzonspor, Galatasaray'a 9, Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye 10 puan fark attı.
PUAN DURUMU
1- (30) Trabzonspor
2- (23) Hatayspor
3- (23) Konyaspor
4- (21) Galatasaray
5- (21) Alanyaspor
6- (20) Beşiktaş
7- (20) Fenerbahçe
8- (19) Karagümrük
9- (18) Başakşehir
10- (17) Kayserispor
11- (16) Adana Demirspor
12- (16) Altay
13- (15) Gaziantep FK
14- (15) Antalyaspor
15- (13) Sivasspor
16- (12) Yeni Malatyaspor
17- (10) Giresunspor
18- (9) Kasımpaşa
19- (9) Göztepe
20- (7) Çaykur Rizespor
SÜPER LİG'DE 12. HAFTA SONUÇLARI
Çaykur Rizespor 2 - 0 Alanyaspor
Gaziantep FK 2 - 0 Kasımpaşa
Sivasspor 0 - 0 Giresunspor
Yeni Malatyaspor 1 - 3 Başakşehir FK
Antalyaspor 1 - 0 Altay
Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor
Göztepe 0 - 2 Konyaspor
Adana Demirspor 1 - 0 Hatayspor
Fatih Karagümrük 1 - 1 Galatasaray
Fenerbahçe 2 - 2 Kayserispor
SÜPER LİG'DE 13. HAFTA PROGRAMI
20 Kasım Cumartesi
13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor
16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor
16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor
19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş
21 Kasım Pazar
13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor
16:00 Altay-Adana Demirspor
19:00 Galatasaray-Fenerbahçe
22 Kasım Pazartesi
20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00 Kayserispor-Göztepe