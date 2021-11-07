Süper Lig puan durumu! 12. hafta bitti, işte sıralama

Süper Lig'de 12. hafta tamamlandı ve milli araya girildi. İşte Süper Lig puan durumu....

Haber; Sporx.com
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Süper Lig puan durumu! 12. hafta bitti, işte sıralama
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07 Kasım 2021 21:03
Süper Lig'de 12. hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Lider Trabzonspor'u Beşiktaş'ı yenmesinin ardından pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe sahneye çıktı.

Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Fenerbahçe ise evinde Kayserispor ile yenişemedi.

Bu sonuçların ardından Trabzonspor, Galatasaray'a 9, Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye 10 puan fark attı.

PUAN DURUMU
1- (30) Trabzonspor
2- (23) Hatayspor
3- (23) Konyaspor
4- (21) Galatasaray
5- (21) Alanyaspor
6- (20) Beşiktaş
7- (20) Fenerbahçe
8- (19) Karagümrük
9- (18) Başakşehir
10- (17) Kayserispor
11- (16) Adana Demirspor
12- (16) Altay
13- (15) Gaziantep FK
14- (15) Antalyaspor
15- (13) Sivasspor
16- (12) Yeni Malatyaspor
17- (10) Giresunspor
18- (9) Kasımpaşa
19- (9) Göztepe
20- (7) Çaykur Rizespor

SÜPER LİG'DE 12. HAFTA SONUÇLARI

Çaykur Rizespor 2 - 0 Alanyaspor
Gaziantep FK 2 - 0 Kasımpaşa
Sivasspor 0 - 0 Giresunspor
Yeni Malatyaspor 1 - 3 Başakşehir FK
Antalyaspor 1 - 0 Altay
Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor
Göztepe 0 - 2 Konyaspor
Adana Demirspor 1 - 0 Hatayspor
Fatih Karagümrük 1 - 1 Galatasaray
Fenerbahçe 2 - 2 Kayserispor



SÜPER LİG'DE 13. HAFTA PROGRAMI

20 Kasım Cumartesi

13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor

16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor

16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor

19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

21 Kasım Pazar

13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor

16:00 Altay-Adana Demirspor

19:00 Galatasaray-Fenerbahçe

22 Kasım Pazartesi

20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20:00 Kayserispor-Göztepe


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