Süper Lig kulüplerinin Gaziantep ve Hatayspor maçları için kararı!

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına yönelik kararını görüşecek ve ortak fikir üzerinde çalışılacak. Bu kritik toplantı öncesinde kulüplerin karara yönelik yaklaşımları ortaya çıktı.



"MAÇLAR GEÇERSİZ SAYILSIN" DİYEN 5 KULÜP!



Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarının geçersiz sayılmasını isteyen beş kulübü A Spor duyurdu. Kulüp Başkanlarıyla görüştüğünü belirten Sercan Dikme; Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa ve İstanbulspor'un ligden çekilen iki takımın maçlarının geçersiz sayılmasını talep edecek.



AHMET NUR ÇEBİ'DEN SERT SÖZLER



Toplantı öncesi açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "İşinize geldiğinde Avrupa'nın kurallarını tanıyorsunuz, işinize gelmediğinde tanımıyorsunuz. Kendimiz için bir şey istemiyoruz, sadece adalet istiyoruz." şeklinde konuştu.



5 KULÜP "AYNEN DEVAM" İSTİYOR!



Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Karagümrük ve Giresunspor, kulüplere 3 puan ve +3 gol averaj kararının aynı şekilde devam etmesi yönünde karar bildirecek.



TOPLANTIYA KATILMAYACAKLAR



Alanyaspor, Konyaspor ve Ümraniyespor da mevcut kararın devam etmesini istediği için toplantıya katılmayacak. Sivasspor ise "Her karara saygılıyız" fikrinde olduğu için toplantıya temsilci göndermeyeceğini bildirdi.



KARARI HENÜZ BİLİNMEYENLER!



Adana Demirspor, Başakşehir, Trabzonspor ise konuyla ilgili kararını toplantıda açıklayacak.



Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nda alınan karar, Türkiye Futbol Federasyonu'na "tavsiye" olarak iletilecek.





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