Süper Lig'in Göztepe duvarı!

Göztepe, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada oldukça başarılı bir performans ortaya koydu.Romulo ve Emersonn'un satışları sonrası özellikle hücum hattına gerekli takviyeleri yapmadığı için eleştirilen Stanimir Stoilov'un ekibi, buna rağmen geçen sezon sergilediği performansın üzerine koydu.Milli araya namağlup giden İzmir temsilcisi, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 16 puan topladı ve ligde ikinci milli araya üçüncü sırada gitti.Göztepe, topladığı puanlar ve namağlup serisi ile birlikte ortaya koyduğu başarılı savunma performansı ile de dikkat çekti.Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşmış ve mücadele 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe'nin o dönemki teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından,sözlerini sarf etmişti.İzmir temsilcisi, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada Jose Mourinho'nun bu sözlerinin haklılığını ortaya koydu. Süper Lig'de kalesinde yalnızca 2 gol gören Göztepe, kazandığı maçlarda ise kalesinde gol görmedi.Rizespor 0-3 GöztepeGöztepe 0-0 FenerbahçeFatih Karagümrük 0-2 GöztepeGöztepe 1-1 KonyasporKayserispor 1-1 GöztepeGöztepe 3-0 BeşiktaşEyüpspor 0-0 GöztepeGöztepe 1-0 BaşakşehirGöztepe Teknik Direktörü Stoilov ise son kazanılan Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "dedi.Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen sezon yaptığı açıklamada takımı Avrupa'ya götürmek ve Avrupa'da mücadele etmek istediğini söylemişti.İzmir ekibinde özellikle geçen sezonun ikinci yarısında yaşanan sakatlıklarla birlikte gelen puan kayıpları, Stoilov'un bu hedefinin gerçekleşmemesine neden oldu.Süper Lig'de bu sezon 8 maçta mağlubiyet yaşamayan Stoilov ise bu sezon Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyor.