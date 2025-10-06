Süper Lig'in Göztepe duvarı!

Göztepe, Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. 8 maçta mağlubiyet yaşamayan İzmir temsilcisi, kalesinde ise sadece iki gol gördü.

Göztepe, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada oldukça başarılı bir performans ortaya koydu.

Romulo ve Emersonn'un satışları sonrası özellikle hücum hattına gerekli takviyeleri yapmadığı için eleştirilen Stanimir Stoilov'un ekibi, buna rağmen geçen sezon sergilediği performansın üzerine koydu.

NAMAĞLUP, SAVUNMA PERFORMANSI

Milli araya namağlup giden İzmir temsilcisi, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 16 puan topladı ve ligde ikinci milli araya üçüncü sırada gitti.


Göztepe, topladığı puanlar ve namağlup serisi ile birlikte ortaya koyduğu başarılı savunma performansı ile de dikkat çekti.

MOURINHO'YU HAKLI ÇIKARDI

Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşmış ve mücadele 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe'nin o dönemki teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından, "Duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar." sözlerini sarf etmişti.

BU SEZON ALINAN SONUÇLAR

İzmir temsilcisi, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada Jose Mourinho'nun bu sözlerinin haklılığını ortaya koydu. Süper Lig'de kalesinde yalnızca 2 gol gören Göztepe, kazandığı maçlarda ise kalesinde gol görmedi.

Göztepe'nin bu sezon Süper Lig'de aldığı sonuçlar şu şekilde:

Rizespor 0-3 Göztepe
Göztepe 0-0 Fenerbahçe
Fatih Karagümrük 0-2 Göztepe
Göztepe 1-1 Konyaspor
Kayserispor 1-1 Göztepe
Göztepe 3-0 Beşiktaş
Eyüpspor 0-0 Göztepe
Göztepe 1-0 Başakşehir

STOILOV'DAN AÇIKLAMA

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov ise son kazanılan Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar mağlup olmadık ama ben şu an için olduğumuz noktaya baktığımda istediğim, varmak istediğim noktadan çok uzağım. Kesinlikle çok daha iyi olmamız lazım." dedi.

HEDEF BU KEZ AVRUPA

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen sezon yaptığı açıklamada takımı Avrupa'ya götürmek ve Avrupa'da mücadele etmek istediğini söylemişti.

İzmir ekibinde özellikle geçen sezonun ikinci yarısında yaşanan sakatlıklarla birlikte gelen puan kayıpları, Stoilov'un bu hedefinin gerçekleşmemesine neden oldu.

Süper Lig'de bu sezon 8 maçta mağlubiyet yaşamayan Stoilov ise bu sezon Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
