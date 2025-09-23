23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
0-2DA
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
0-1DA
23 Eylül
Wolves-Everton
2-087'

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

calendar 23 Eylül 2025 21:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre ligin 6. haftasında oynanan maçların ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle; Kocaelispor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı PFDK'ye sevki gerçekleşti.

Kasımpaşa forması giyen Cafu ise Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.


Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den Pendikspor, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile Bandırmaspor Kulübü Sportif Direktörü Oktay Karadağ'ı da PFDK'ye sevk etti.

1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
