Süper Lig yardımcı hakemi Kemal Yılmaz'ın istifa mektubunda yer alan pozisyon ve sonrasında yaşananlar kamuoyunda konuşulmaya başlandı.
Kemal Yılmaz açıklamasında, "Fenerbahçe AŞ - Atakaş Hatayspor maçında, tarafımıza verilen talimatlar doğrultusunda davranarak, kendisinin göremediği bir pozisyonda orta hakeme bir penaltı yardımında / uyarısında bulundum ve orta hakem de bunu olumlu şekilde değerlendirerek penaltı kararı verdi. Penaltı kararı sonrasında yaşananlar ve yol açtığı yorum ve değerlendirmeler futbol kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Mutlulukla belirtmeliyim ki, futbol kamuoyu sahada vermiş olduğumuz kararın doğruluğunu destekler niteliktedir. Maç sonrasında, gözlemciler tarafından verilen ve MHK'ye bildirilen "notlar" da pozisyonun sağlıklı olarak değerlendirildiğini ve karara yansıtıldığını gösterir nitelikte ve yüksektir." ifadelerini kullandı.
İSTİFAYA NEDEN OLAN POZİSYON
Yardımcı hakem Kemal Yılmaz, Fenerbahçe - Hatayspor maçında Edin Dzeko ile Burak Bekaroğlu pozisyonu için orta hakem Volkan Bayarslan'a penaltı uyarısında bulundu. Hakem Bayarslan da yardımcısının uyarısı sonrası penaltıya hükmetti. Ancak, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.
VAR ODASINDAKİLERE DE MAÇ VERİLMEDİ
Fenerbahçe - Hatayaspor maçının ardından yardımcı hakem Kemal Yılmaz, görev alamadı. Ancak, o maç için VAR odasında bulunan 3 hakem de sonraki hafta VAR'ın kullanıldığı Süper Lig ve 1. Lig'deki 20 maçta MHK tarafından dinlendirildi.
Video Yardımcı Hakem Mustafa İlker Coşkun, Asistan Video Yardımcı Hakemler Alper Çetin ve Volkan Ahmet Narinç görev alamadı.
BAYARSLAN DA MAÇ ALAMIYOR
Maçın hakemi Volkan Bayarslan da Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından sonraki 2 hafta görev alamadı.
POZİSYON HAKKINDA ESKİ HAKEMLERİN YORUMLARI
Deniz Çoban: Öncelikle, pozisyon tartışmasız penaltı. Burak, Dzeko'yu tutuyor ve engelliyor. Bu pozisyonda VAR'ın hakemi çağırmadan karar vermesi skandal. Bence Hugh Dallas VAR'a çok hakim değil. VAR sezon başından beri sallanıyor. Bir pozisyonda 3 tane skandal olur mu? Sarı kartın iptal edilmesi ayrı bir skandal. Göztepe maçından sonra yaptığın hatadan sonra Fenerbahçe maçıyla ödüllendirilirsen böyle şeyler olur işte.
Bahattin Duran: Ofsayt pozisyonundaki oyuncu burada topla oynamıyor. Ofsayt pozisyonundaki oyuncu bulunduğu konum gereği kendisine bir avantaj sağlamıyor. Top için rakibiyle mücadeleye girmiyor. Burada mücadeleyi yapan Hataysporlu oyuncu. Burada oyun ofsaytla başladı ama ofsaytın gerçekleşmesi için gereken 3 koşul da sağlanmadı. Tadic'in ayaktan çıkardığı top rakibin sırtına çarptıktan sonra direk kaleye girip gol olsaydı VAR odasındaki arkadaşlar yine çizgiyi çekecekler miydi? Kural 11'de yazanlara göre bu pozisyon ofsayt değil. (Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan önce veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır.) Biz görev yaparken VAR odasına kural kitabıyla birlikte girerdik.
Bülent Yıldırım: Burada ofsaytın gerçekleşmesi için, ya topun Dzeko tarafından oynanması, ya topun direkten ya da kaleciden dönüp Dzeko'ya gelmesi, ya da Tadic'in attığı top sonrası Hataylı iki oyuncunun top için mücadeleye girmesi lazım. Bunlardan biri gerçekleşse ofsayt için konuşabiliriz. Bunların hiçbiri bu pozisyonda gerçekleşmiyor. Top kaleciye gidiyor, ortada ofsayt ihtimali yok, sıfır. Burak'ın mücadelesi topla değil, Dzeko ile mücadele ediyor. Bu pozisyon tartışmasız penaltı ve sarı kart. VAR odasının hem ofsayt için inceleme yapması ayrı bir skandal, hakemi inceleme için ekrana çağırmaması ayrı bir skandal. Sarı kartın iptal edilmesi de yine ayrı bir skandal. (Kural: Prensipte verilen her türlü disiplin cezası yürürlükte kalır çünkü oyuncular her zaman oyun kurallarına göre davranmalıdır) Hataysporlu Burak maç içinde haklı bir sarı kart daha görecek, nasıl yapacağız şimdi bunu? 4-2'lik maçta konuştuğumuz şeylere bakın.
Bünyamin Gezer: Dua etsinler şu maçlar 4-2 falan bitiyor, şu maç 3-3 bitse ne olacak, hakemliğin biter İlker Coşkun. Pozisyonun ofsaytla yakından uzaktan alakası yok. Diyelim ki senin için ofsayt olma ihtimali olan bir pozisyon, hakemi pozisyonu izlemeye davet etmen lazım. Bir pozisyonun içinde üç tane hata var; ofsayt değil, ofsayt olduğunu düşünüyorsan izletmen lazım ve kartın iptal olmaması lazım, bu sportmenlik dışı bir faul.
Erman Toroğlu: Bu pozisyon ofsayt. Bana sorsan şu görüntüde ofsayt değil, kural yanlış.
Fırat Aydınus: İki sene önceki Alanya - Fenerbahçe maçında sağdan bir orta yapılıyor aktif alana doğru, Caulker'in Valencia'ya yaptığı bir hareket vardı. Penaltı verdi hakem, VAR iptal etti. O pozisyonla bu maçtaki pozisyon karşılaştırılıyor. Bu maçtaki pozisyon yoruma dayalı çünkü kurallar topla oynama niyetiyle hareket eden oyuncudan bahseder. Bir çaba var Dzeko'da ama hareket edemeden düşürülüyor. Bu tamamen yorum pozisyonu. Hakemin verdiği karar neyse o doğrudur demek daha doğru. Benim yorumum önceliği şeklen ofsaytta olan oyuncunun ofsaytla cezalandırılacağı bir pozisyon olduğu değil, önceliği penaltı verildiyse penaltı olarak değerlendirilecek pozisyon. Müdehale penaltı mı değil mi onu ayrı tartışırız.
Kemal Yılmaz açıklamasında, "Fenerbahçe AŞ - Atakaş Hatayspor maçında, tarafımıza verilen talimatlar doğrultusunda davranarak, kendisinin göremediği bir pozisyonda orta hakeme bir penaltı yardımında / uyarısında bulundum ve orta hakem de bunu olumlu şekilde değerlendirerek penaltı kararı verdi. Penaltı kararı sonrasında yaşananlar ve yol açtığı yorum ve değerlendirmeler futbol kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Mutlulukla belirtmeliyim ki, futbol kamuoyu sahada vermiş olduğumuz kararın doğruluğunu destekler niteliktedir. Maç sonrasında, gözlemciler tarafından verilen ve MHK'ye bildirilen "notlar" da pozisyonun sağlıklı olarak değerlendirildiğini ve karara yansıtıldığını gösterir nitelikte ve yüksektir." ifadelerini kullandı.
İSTİFAYA NEDEN OLAN POZİSYON
Yardımcı hakem Kemal Yılmaz, Fenerbahçe - Hatayspor maçında Edin Dzeko ile Burak Bekaroğlu pozisyonu için orta hakem Volkan Bayarslan'a penaltı uyarısında bulundu. Hakem Bayarslan da yardımcısının uyarısı sonrası penaltıya hükmetti. Ancak, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.
VAR ODASINDAKİLERE DE MAÇ VERİLMEDİ
Fenerbahçe - Hatayaspor maçının ardından yardımcı hakem Kemal Yılmaz, görev alamadı. Ancak, o maç için VAR odasında bulunan 3 hakem de sonraki hafta VAR'ın kullanıldığı Süper Lig ve 1. Lig'deki 20 maçta MHK tarafından dinlendirildi.
Video Yardımcı Hakem Mustafa İlker Coşkun, Asistan Video Yardımcı Hakemler Alper Çetin ve Volkan Ahmet Narinç görev alamadı.
BAYARSLAN DA MAÇ ALAMIYOR
Maçın hakemi Volkan Bayarslan da Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından sonraki 2 hafta görev alamadı.
POZİSYON HAKKINDA ESKİ HAKEMLERİN YORUMLARI
Deniz Çoban: Öncelikle, pozisyon tartışmasız penaltı. Burak, Dzeko'yu tutuyor ve engelliyor. Bu pozisyonda VAR'ın hakemi çağırmadan karar vermesi skandal. Bence Hugh Dallas VAR'a çok hakim değil. VAR sezon başından beri sallanıyor. Bir pozisyonda 3 tane skandal olur mu? Sarı kartın iptal edilmesi ayrı bir skandal. Göztepe maçından sonra yaptığın hatadan sonra Fenerbahçe maçıyla ödüllendirilirsen böyle şeyler olur işte.
Bahattin Duran: Ofsayt pozisyonundaki oyuncu burada topla oynamıyor. Ofsayt pozisyonundaki oyuncu bulunduğu konum gereği kendisine bir avantaj sağlamıyor. Top için rakibiyle mücadeleye girmiyor. Burada mücadeleyi yapan Hataysporlu oyuncu. Burada oyun ofsaytla başladı ama ofsaytın gerçekleşmesi için gereken 3 koşul da sağlanmadı. Tadic'in ayaktan çıkardığı top rakibin sırtına çarptıktan sonra direk kaleye girip gol olsaydı VAR odasındaki arkadaşlar yine çizgiyi çekecekler miydi? Kural 11'de yazanlara göre bu pozisyon ofsayt değil. (Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan önce veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır.) Biz görev yaparken VAR odasına kural kitabıyla birlikte girerdik.
Bülent Yıldırım: Burada ofsaytın gerçekleşmesi için, ya topun Dzeko tarafından oynanması, ya topun direkten ya da kaleciden dönüp Dzeko'ya gelmesi, ya da Tadic'in attığı top sonrası Hataylı iki oyuncunun top için mücadeleye girmesi lazım. Bunlardan biri gerçekleşse ofsayt için konuşabiliriz. Bunların hiçbiri bu pozisyonda gerçekleşmiyor. Top kaleciye gidiyor, ortada ofsayt ihtimali yok, sıfır. Burak'ın mücadelesi topla değil, Dzeko ile mücadele ediyor. Bu pozisyon tartışmasız penaltı ve sarı kart. VAR odasının hem ofsayt için inceleme yapması ayrı bir skandal, hakemi inceleme için ekrana çağırmaması ayrı bir skandal. Sarı kartın iptal edilmesi de yine ayrı bir skandal. (Kural: Prensipte verilen her türlü disiplin cezası yürürlükte kalır çünkü oyuncular her zaman oyun kurallarına göre davranmalıdır) Hataysporlu Burak maç içinde haklı bir sarı kart daha görecek, nasıl yapacağız şimdi bunu? 4-2'lik maçta konuştuğumuz şeylere bakın.
Bünyamin Gezer: Dua etsinler şu maçlar 4-2 falan bitiyor, şu maç 3-3 bitse ne olacak, hakemliğin biter İlker Coşkun. Pozisyonun ofsaytla yakından uzaktan alakası yok. Diyelim ki senin için ofsayt olma ihtimali olan bir pozisyon, hakemi pozisyonu izlemeye davet etmen lazım. Bir pozisyonun içinde üç tane hata var; ofsayt değil, ofsayt olduğunu düşünüyorsan izletmen lazım ve kartın iptal olmaması lazım, bu sportmenlik dışı bir faul.
Erman Toroğlu: Bu pozisyon ofsayt. Bana sorsan şu görüntüde ofsayt değil, kural yanlış.
Fırat Aydınus: İki sene önceki Alanya - Fenerbahçe maçında sağdan bir orta yapılıyor aktif alana doğru, Caulker'in Valencia'ya yaptığı bir hareket vardı. Penaltı verdi hakem, VAR iptal etti. O pozisyonla bu maçtaki pozisyon karşılaştırılıyor. Bu maçtaki pozisyon yoruma dayalı çünkü kurallar topla oynama niyetiyle hareket eden oyuncudan bahseder. Bir çaba var Dzeko'da ama hareket edemeden düşürülüyor. Bu tamamen yorum pozisyonu. Hakemin verdiği karar neyse o doğrudur demek daha doğru. Benim yorumum önceliği şeklen ofsaytta olan oyuncunun ofsaytla cezalandırılacağı bir pozisyon olduğu değil, önceliği penaltı verildiyse penaltı olarak değerlendirilecek pozisyon. Müdehale penaltı mı değil mi onu ayrı tartışırız.