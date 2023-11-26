Süper Lig'de VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'de bugün (pazar) oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.
13.30 Kayserispor - Adana Demirspor
Orta hakem: Kadir Sağlam
VAR: Emre Malok
16.00 Samsunspor - Beşiktaş
Orta hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
Orta hakem: Turgut Doman
VAR: Mustafa İlker Çoşkun
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
Orta hakem: Arda Kardeşler
VAR: Hüseyin Göçek
13.30 Kayserispor - Adana Demirspor
Orta hakem: Kadir Sağlam
VAR: Emre Malok
16.00 Samsunspor - Beşiktaş
Orta hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
Orta hakem: Turgut Doman
VAR: Mustafa İlker Çoşkun
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
Orta hakem: Arda Kardeşler
VAR: Hüseyin Göçek
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