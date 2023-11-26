Süper Lig'de VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'de günün maçlarının VAR görevlendirmeleri açıklandı.

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Süper Lig'de VAR hakemleri açıklandı
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26 Kasım 2023 12:57
Son güncelleme 26 Kasım 2023 12:59
Süper Lig'de bugün (pazar) oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor
Orta hakem: Kadir Sağlam
VAR: Emre Malok

16.00 Samsunspor - Beşiktaş
Orta hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
Orta hakem: Turgut Doman
VAR: Mustafa İlker Çoşkun

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
Orta hakem: Arda Kardeşler
VAR: Hüseyin Göçek

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