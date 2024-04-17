Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı heyecanla devam ederken, yeni şampiyonluk oranları duyuruldu. Bilyoner'de hemen oyna!

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2024 12:16
Son güncelleme 17 Nisan 2024 16:03
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, futbolseverlerin gözü bir yandan şampiyonluk oranlarına çevrildi. 32. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın güncel şampiyonluk oranı 1.46 olarak açıklandı.

Karagümrük karşısında geriye düşmesine rağmen galibiyete ulaşan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni şampiyonluk oranı 2.10 olarak duyuruldu.

Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.

BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!




GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery