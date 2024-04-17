Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, futbolseverlerin gözü bir yandan şampiyonluk oranlarına çevrildi. 32. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın güncel şampiyonluk oranı 1.46 olarak açıklandı.
Karagümrük karşısında geriye düşmesine rağmen galibiyete ulaşan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni şampiyonluk oranı 2.10 olarak duyuruldu.
Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.
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Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın güncel şampiyonluk oranı 1.46 olarak açıklandı.
Karagümrük karşısında geriye düşmesine rağmen galibiyete ulaşan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni şampiyonluk oranı 2.10 olarak duyuruldu.
Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!
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