Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 8. haftanın ardından iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin 3,00 olan oranı, bu kez 3.15 olarak duyuruldu.
Galatasaray'ın 3,50 olan oranı, Adana Demirspor beraberliğinin ardından 3,60 olarak revize edildi.
Trabzonspor'un geçen hafta 5,00 olan şampiyonluk oranı, 4,50 olarak değişiklik gösterdi.
Sahasında Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş'ın oranı ise 4,50'den, 4,75'e çekildi.
Öte yandan lider Medipol Başakşehir'e 7,00, Konyaspor'a 18,00 ve Adana Demirspor'a 20,00 oran açıklandı.
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Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin 3,00 olan oranı, bu kez 3.15 olarak duyuruldu.
Galatasaray'ın 3,50 olan oranı, Adana Demirspor beraberliğinin ardından 3,60 olarak revize edildi.
Trabzonspor'un geçen hafta 5,00 olan şampiyonluk oranı, 4,50 olarak değişiklik gösterdi.
Sahasında Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş'ın oranı ise 4,50'den, 4,75'e çekildi.
Öte yandan lider Medipol Başakşehir'e 7,00, Konyaspor'a 18,00 ve Adana Demirspor'a 20,00 oran açıklandı.
İDDAA'DA ŞAMPİYONLUK BAHİSİ OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...
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