Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 8. haftanın ardından iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarını güncelledi.Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalanduyuruldu.'ın 3,50 olan oranı, Adana Demirspor beraberliğinin ardındanolarak revize edildi.'un geçen hafta 5,00 olan şampiyonluk oranı,değişiklik gösterdi.Sahasında Fenerbahçe ile berabere kalan'ın oranı ise 4,50'den,'e çekildi.Öte yandan lider Medipol Başakşehir'e 7,00, Konyaspor'a 18,00 ve Adana Demirspor'a 20,00 oran açıklandı.