Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de 7. hafta öncesi şampiyonluk oranları değişti.
Süper Lig'de 6 haftanın ardından lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi ve sarı-kırmızılılara 1.80 oran verildi.
Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli takıma 2.10 oran verildi.
Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran belirlendi.
Bu takımların ardından Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.
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Süper Lig'de 6 haftanın ardından lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi ve sarı-kırmızılılara 1.80 oran verildi.
Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli takıma 2.10 oran verildi.
Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran belirlendi.
Bu takımların ardından Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ