Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor, Sivasspor'u ağırladı. Mersin Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-2'lik skorla Hatayspor oldu.Sivasspor, 23. dakikada Fode Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Hatayspor, Bilal Boutobba'nın 30. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.Hatayspor ile Sivasspor arasındaki maçta ikinci yarının ilk 20 dakikasında 3 gol çıktı.Hatayspor, 55. dakikada Recep Burak Yılmaz ile 2-1 öne geçti. Sivasspor, bu gole hemen cevap verdi. 58. dakikada sahneye çıkan Rey Manaj durumu 2-2 yaptı.Hatayspor, Guy-Marcelin Kilama'nın 65. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.Hatayspor, Francisco Calvo'nun 78. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.Maçta başka gol olmadı ve Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.Hatayspor, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez üst üste iki hafta galibiyet aldı. Murat Şahin'in ekibi Hatayspor, ligde geçtiğimiz hafta da Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmişti. Sivasspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci maçta ilk yenilgisini aldı.Bu sonucun ardından Hatayspor, 19 puana yükseldi. Sivasspor, 27 puanda kaldı.Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.13. dakikada Hatayspor etkili geldi. Aboubakar'ın kafayla indirdiği topa Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Manaj'ın sert vuruşunda topu çelen kaleci Bekaj gole izin vermedi.70. dakikada Rodrigues'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşunda, topu çelen kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.73. dakikada Bamgboye'nin ortasında topla buluşan Boutobba'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.MersinÇağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan SultanoğluBekaj, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 32 Recep Burak Yılmaz), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Matondo, Bilal Boutobba, Fernandes (Dk. 71 Bamgboye), Görkem Sağlam (Dk. 83 Cengiz Demir), AboubakarAli Şaşal Vural, Tolga Ciğerci, Radakovic, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 63 Emirhan Başyiğit), Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Bekir Turaç Böke), Koita, Rodrigues (Dk. Simic), ManajDk. 23 Koita, Dk. 58 Manaj (Net Global Sivasspor), Dk. 30 Bilal Boutobba, Dk. 55 Recep Burak Yılmaz, Dk. 65 Kilama (Atakaş Hatayspor)Dk. 79 Calvo (Atakaş Hatayspor)Dk. 67 Uğur Çiftçi, Dk. 78 Murat Paluli (Net Global Sivasspor), Dk. 74 Recep Burak Yılmaz, Dk. 78 Görkem Sağlam, Dk. 79 Matondo (Atakaş Hatayspor)