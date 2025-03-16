Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor, Sivasspor'u ağırladı. Mersin Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-2'lik skorla Hatayspor oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sivasspor, 23. dakikada Fode Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Hatayspor, Bilal Boutobba'nın 30. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.
45-65 ARASI NEFES KESTİ
Hatayspor ile Sivasspor arasındaki maçta ikinci yarının ilk 20 dakikasında 3 gol çıktı.
Hatayspor, 55. dakikada Recep Burak Yılmaz ile 2-1 öne geçti. Sivasspor, bu gole hemen cevap verdi. 58. dakikada sahneye çıkan Rey Manaj durumu 2-2 yaptı.
Hatayspor, Guy-Marcelin Kilama'nın 65. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.
Hatayspor, Francisco Calvo'nun 78. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Maçta başka gol olmadı ve Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Hatayspor, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez üst üste iki hafta galibiyet aldı. Murat Şahin'in ekibi Hatayspor, ligde geçtiğimiz hafta da Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmişti. Sivasspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci maçta ilk yenilgisini aldı.
Bu sonucun ardından Hatayspor, 19 puana yükseldi. Sivasspor, 27 puanda kaldı.
Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Hatayspor etkili geldi. Aboubakar'ın kafayla indirdiği topa Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
23. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
30. dakikada ev sahibi ekip maçta beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Boutobba'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Manaj'ın sert vuruşunda topu çelen kaleci Bekaj gole izin vermedi.
55. dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Abdulkadir Parmak'ın kafayla çevirdiği topa dokunan Recep Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
58. dakikada Sivasspor maça yeniden dengeyi getirdi. Koita'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2
Karşılaşmanın 65. dakikasında Hatayspor bir kez daha öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural uzaklaştırdı, topu önünde bulan Kilima'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2
70. dakikada Rodrigues'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşunda, topu çelen kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
73. dakikada Bamgboye'nin ortasında topla buluşan Boutobba'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Mersin
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 32 Recep Burak Yılmaz), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Matondo, Bilal Boutobba, Fernandes (Dk. 71 Bamgboye), Görkem Sağlam (Dk. 83 Cengiz Demir), Aboubakar
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Tolga Ciğerci, Radakovic, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 63 Emirhan Başyiğit), Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Bekir Turaç Böke), Koita, Rodrigues (Dk. Simic), Manaj
Goller: Dk. 23 Koita, Dk. 58 Manaj (Net Global Sivasspor), Dk. 30 Bilal Boutobba, Dk. 55 Recep Burak Yılmaz, Dk. 65 Kilama (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 79 Calvo (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 67 Uğur Çiftçi, Dk. 78 Murat Paluli (Net Global Sivasspor), Dk. 74 Recep Burak Yılmaz, Dk. 78 Görkem Sağlam, Dk. 79 Matondo (Atakaş Hatayspor)
Sivasspor, 23. dakikada Fode Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Hatayspor, Bilal Boutobba'nın 30. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.
45-65 ARASI NEFES KESTİ
Hatayspor ile Sivasspor arasındaki maçta ikinci yarının ilk 20 dakikasında 3 gol çıktı.
Hatayspor, 55. dakikada Recep Burak Yılmaz ile 2-1 öne geçti. Sivasspor, bu gole hemen cevap verdi. 58. dakikada sahneye çıkan Rey Manaj durumu 2-2 yaptı.
Hatayspor, Guy-Marcelin Kilama'nın 65. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.
Hatayspor, Francisco Calvo'nun 78. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Maçta başka gol olmadı ve Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Hatayspor, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez üst üste iki hafta galibiyet aldı. Murat Şahin'in ekibi Hatayspor, ligde geçtiğimiz hafta da Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmişti. Sivasspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci maçta ilk yenilgisini aldı.
Bu sonucun ardından Hatayspor, 19 puana yükseldi. Sivasspor, 27 puanda kaldı.
Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Hatayspor etkili geldi. Aboubakar'ın kafayla indirdiği topa Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
23. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
30. dakikada ev sahibi ekip maçta beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Boutobba'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Manaj'ın sert vuruşunda topu çelen kaleci Bekaj gole izin vermedi.
55. dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Abdulkadir Parmak'ın kafayla çevirdiği topa dokunan Recep Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
58. dakikada Sivasspor maça yeniden dengeyi getirdi. Koita'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2
Karşılaşmanın 65. dakikasında Hatayspor bir kez daha öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural uzaklaştırdı, topu önünde bulan Kilima'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2
70. dakikada Rodrigues'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşunda, topu çelen kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
73. dakikada Bamgboye'nin ortasında topla buluşan Boutobba'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Mersin
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 32 Recep Burak Yılmaz), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Matondo, Bilal Boutobba, Fernandes (Dk. 71 Bamgboye), Görkem Sağlam (Dk. 83 Cengiz Demir), Aboubakar
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Tolga Ciğerci, Radakovic, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 63 Emirhan Başyiğit), Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Bekir Turaç Böke), Koita, Rodrigues (Dk. Simic), Manaj
Goller: Dk. 23 Koita, Dk. 58 Manaj (Net Global Sivasspor), Dk. 30 Bilal Boutobba, Dk. 55 Recep Burak Yılmaz, Dk. 65 Kilama (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 79 Calvo (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 67 Uğur Çiftçi, Dk. 78 Murat Paluli (Net Global Sivasspor), Dk. 74 Recep Burak Yılmaz, Dk. 78 Görkem Sağlam, Dk. 79 Matondo (Atakaş Hatayspor)