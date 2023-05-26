Süper Lig'de kalacak derken Bundesliga'ya dönüyor

Türkiye kupasında finale kalan ligde ise şampiyonluk şansı düşük ihtimallere bırakan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon için kadro planlamasını şekillendirmeye başladı. Tecrübeli golcü Serdar Dursun için flaş bir gelişme yaşandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig'de kalacak derken Bundesliga'ya dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2023 11:53
Son güncelleme 26 Mayıs 2023 11:55
Önümüzdeki sezonun gidecek ve kalacak oyuncuları için planlamalarını yapan Fenerbahçe'de Serdar Dursun ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un fazla şans vermediği Serdar Dursun, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun yıldız ismi olan Serdar Dursun, tam 15 golle sezonu tamamlamıştı.
Geride bıraktığımız sezon 2 bin dakikanın üzerinde forma şansı bulan Serdar bu sezon ise bin dakikayı göremedi.

Tecrübeli oyuncu kısa süreler bulduğu 25 maçta 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe öncesinde Alman ekibi Darmstadt'ta görev yapan Serdar Dursun çıktığı 36 maçta 29 gol, 8 asistle oynayınca tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Darmstadt'ın bu sezon Bundesliga'ya yükselmesi sonrasında Mavi-Beyazlılar'ın eski yıldızını yeniden gündemine aldığı belirtildi.

Bonservis bedeli ödenmeden Kanarya'ya imza atan Serdar'ın, Fenerbahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery