Önümüzdeki sezonun gidecek ve kalacak oyuncuları için planlamalarını yapan Fenerbahçe'de Serdar Dursun ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un fazla şans vermediği Serdar Dursun, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun yıldız ismi olan Serdar Dursun, tam 15 golle sezonu tamamlamıştı.
Geride bıraktığımız sezon 2 bin dakikanın üzerinde forma şansı bulan Serdar bu sezon ise bin dakikayı göremedi.
Tecrübeli oyuncu kısa süreler bulduğu 25 maçta 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR
Fenerbahçe öncesinde Alman ekibi Darmstadt'ta görev yapan Serdar Dursun çıktığı 36 maçta 29 gol, 8 asistle oynayınca tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Darmstadt'ın bu sezon Bundesliga'ya yükselmesi sonrasında Mavi-Beyazlılar'ın eski yıldızını yeniden gündemine aldığı belirtildi.
Bonservis bedeli ödenmeden Kanarya'ya imza atan Serdar'ın, Fenerbahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un fazla şans vermediği Serdar Dursun, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun yıldız ismi olan Serdar Dursun, tam 15 golle sezonu tamamlamıştı.
Geride bıraktığımız sezon 2 bin dakikanın üzerinde forma şansı bulan Serdar bu sezon ise bin dakikayı göremedi.
Tecrübeli oyuncu kısa süreler bulduğu 25 maçta 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR
Fenerbahçe öncesinde Alman ekibi Darmstadt'ta görev yapan Serdar Dursun çıktığı 36 maçta 29 gol, 8 asistle oynayınca tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Darmstadt'ın bu sezon Bundesliga'ya yükselmesi sonrasında Mavi-Beyazlılar'ın eski yıldızını yeniden gündemine aldığı belirtildi.
Bonservis bedeli ödenmeden Kanarya'ya imza atan Serdar'ın, Fenerbahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.