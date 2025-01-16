Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri, belli oldu.
MHK'nin "Veri Tabanlı Atama Sistemi" ile atandığını açıkladığı hakemler şu şekilde;
Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır
Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
eşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam
Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay
Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol
Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük
HAKEMLERE CEZA GELDİ
Öte yandan MHK, Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu ve Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a 20. haftada görev vermedi.
MHK ayrıca, Beşiktaş - Bodrum FK maçının hakemi Mehmet Türkmen'e de bu hafta görev vermedi.
MHK'nin "Veri Tabanlı Atama Sistemi" ile atandığını açıkladığı hakemler şu şekilde;
Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır
Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
eşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam
Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay
Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol
Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük
HAKEMLERE CEZA GELDİ
Öte yandan MHK, Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu ve Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a 20. haftada görev vermedi.
MHK ayrıca, Beşiktaş - Bodrum FK maçının hakemi Mehmet Türkmen'e de bu hafta görev vermedi.