Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri, "Veri Tabanlı Atama Sistemi" ile belli oldu. Direnç Tonusluoğlu ve Atilla Karaoğlan, bu hafta maç alamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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16 Ocak 2025 14:45
Son güncelleme 16 Ocak 2025 14:48
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri, belli oldu.

MHK'nin "Veri Tabanlı Atama Sistemi" ile atandığını açıkladığı hakemler şu şekilde;
Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır
Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
eşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam
Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay
Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol
Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük

HAKEMLERE CEZA GELDİ

Öte yandan MHK, Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu ve Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a 20. haftada görev vermedi.

MHK ayrıca, Beşiktaş - Bodrum FK maçının hakemi Mehmet Türkmen'e de bu hafta görev vermedi.



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