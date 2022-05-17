Süper Lig'de haftanın görünümü...

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta, bugün oynanan iki maçla sona erdi.
Haftanın son maçlarında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenerken, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Trabzonspor, 37. haftada İstanbul'da taraftarının önünde oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yendi.
Fenerbahçe, bu sezon iç sahadaki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalırken, İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, 9 kişiyle bitirdiği mücadeleyi 2-0 kazandı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 37. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0
Göztepe-Beşiktaş: 0-2
Trabzonspor-Altay: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-4
GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-1
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Galatasaray-Adana Demirspor: 3-2
Puan durumu
Ligde 37. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftanın müsabaka programı şöyle:
20 Mayıs Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
22 Mayıs Pazar:
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)
Haftanın son maçlarında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenerken, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Trabzonspor, 37. haftada İstanbul'da taraftarının önünde oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yendi.
Fenerbahçe, bu sezon iç sahadaki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalırken, İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, 9 kişiyle bitirdiği mücadeleyi 2-0 kazandı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 37. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0
Göztepe-Beşiktaş: 0-2
Trabzonspor-Altay: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-4
GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-1
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Galatasaray-Adana Demirspor: 3-2
Puan durumu
Ligde 37. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.TRABZONSPOR
|37
|23
|12
|2
|68
|33
|35
|81
|2.FENERBAHÇE
|37
|20
|10
|7
|68
|38
|30
|70
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|37
|20
|7
|10
|65
|44
|21
|67
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|37
|18
|8
|11
|53
|35
|18
|62
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|37
|18
|7
|12
|66
|58
|8
|61
|6.BEŞİKTAŞ
|37
|15
|13
|9
|55
|47
|8
|58
|7.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|37
|16
|10
|11
|53
|46
|7
|58
|8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|37
|16
|9
|12
|47
|51
|-4
|57
|9.ADANA DEMİRSPOR
|37
|14
|10
|13
|53
|47
|6
|52
|10.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|37
|13
|12
|12
|50
|49
|1
|51
|11.GALATASARAY
|37
|14
|9
|14
|50
|52
|-2
|51
|12.KASIMPAŞA
|37
|14
|8
|15
|63
|55
|8
|50
|13.ATAKAŞ HATAYSPOR
|37
|14
|8
|15
|52
|59
|-7
|50
|14.YUKATEL KAYSERİSPOR
|37
|12
|11
|14
|53
|59
|-6
|47
|15.GZT GİRESUNSPOR
|37
|12
|9
|16
|40
|43
|-3
|45
|16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|37
|11
|10
|16
|46
|56
|-10
|43
|17.ÇAYKUR RİZESPOR
|37
|10
|6
|21
|44
|69
|-25
|36
|18.ALTAY
|37
|9
|7
|21
|37
|53
|-16
|34
|19.GÖZTEPE
|37
|7
|7
|23
|40
|70
|-30
|28
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|37
|5
|5
|27
|27
|66
|-39
|20
Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftanın müsabaka programı şöyle:
20 Mayıs Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
22 Mayıs Pazar:
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)
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