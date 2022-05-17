Süper Lig'de haftanın görünümü...

O G B M A Y Av. Puan 1.TRABZONSPOR 37 23 12 2 68 33 35 81 2.FENERBAHÇE 37 20 10 7 68 38 30 70 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 37 20 7 10 65 44 21 67 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 37 18 8 11 53 35 18 62 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 37 18 7 12 66 58 8 61 6.BEŞİKTAŞ 37 15 13 9 55 47 8 58 7.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 37 16 10 11 53 46 7 58 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 37 16 9 12 47 51 -4 57 9.ADANA DEMİRSPOR 37 14 10 13 53 47 6 52 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 37 13 12 12 50 49 1 51 11.GALATASARAY 37 14 9 14 50 52 -2 51 12.KASIMPAŞA 37 14 8 15 63 55 8 50 13.ATAKAŞ HATAYSPOR 37 14 8 15 52 59 -7 50 14.YUKATEL KAYSERİSPOR 37 12 11 14 53 59 -6 47 15.GZT GİRESUNSPOR 37 12 9 16 40 43 -3 45 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 37 11 10 16 46 56 -10 43 17.ÇAYKUR RİZESPOR 37 10 6 21 44 69 -25 36 18.ALTAY 37 9 7 21 37 53 -16 34 19.GÖZTEPE 37 7 7 23 40 70 -30 28 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 37 5 5 27 27 66 -39 20

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta, bugün oynanan iki maçla sona erdi.Haftanın son maçlarında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenerken, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Trabzonspor, 37. haftada İstanbul'da taraftarının önünde oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yendi.Fenerbahçe, bu sezon iç sahadaki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalırken, İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, 9 kişiyle bitirdiği mücadeleyi 2-0 kazandı.Süper Lig'in 37. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0Göztepe-Beşiktaş: 0-2Trabzonspor-Altay: 2-1Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-4GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: 1-1İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-1Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 1-2Galatasaray-Adana Demirspor: 3-2Ligde 37. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftanın müsabaka programı şöyle:20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)