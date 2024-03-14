Süper Lig'de hafta İstanbul derbisiyle açılıyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cuma günü Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de hafta İstanbul derbisiyle açılıyor
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14 Mart 2024 13:05
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cuma günü Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.

Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde son 5 maçını kaybeden ve puan cetvelinde 19. sırada yer alan Pendikspor, düşme hattından kurtulma mücadelesine 30. haftada da devam edecek.

Ev sahibi ekibin geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgisi bulunuyor.

Ligdeki son 8 maçında galibiyet elde edemeyen İstanbulspor, bu süreçte 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. 13 puanı bulunan sarı-siyahlılar, ligde son sırada yer alıyor.

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