12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-057'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftası geride kaldı. Konyaspor farklı galibiyetiyle zirveye otururken, oynanan 6 maçta beraberlik çıkmadı. Avrupa mesaisi olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları ise ertelendi.

12 Ağustos 2025 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, taraftarının önünde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Avrupa'da maçlara çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.


Haftanın açılış mücadelesinde ise son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.

KONYASPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Galatasaray gibi deplasmanda kazanan diğer iki ekip de rakiplerini 3 farkla geçti. Göztepe, Çaykur Rizespor'u Rize'de 3-0'lık skorla mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor da İstanbul'da ikas Eyüpspor'u 4-1 yendi.

Konyaspor, aldığı bu galibiyette ilk haftayı lider tamamladı.

Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni, Hesap.com Antalyaspor da taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Ligde oynanan 6 maçta da beraberlik çıkmadı.

SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3

Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-1

Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-3

ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-4

Trabzonspor-Kocaelispor: 1-0

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ertelendi

Kayserispor-Beşiktaş: Ertelendi

Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ertelendi

PUAN DURUMU

 

Ligde 1. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

 

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 AV

 P
1.TÜMOSAN KONYASPOR

 1

 1

 0

 0

 4

 1

 3

 3
2.GALATASARAY

 1

 1

 0

 0

 3

 0

 3

 3
3.GÖZTEPE

 1

 1

 0

 0

 3

 0

 3

 3
4.HESAP.COM ANTALYASPOR

 1

 1

 0

 0

 2

 1

 1

 3
5.SAMSUNSPOR

 1

 1

 0

 0

 2

 1

 1

 3
6.TRABZONSPOR

 1

 1

 0

 0

 1

 0

 1

 3
7.BEŞİKTAŞ

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
8.CORENDON ALANYASPOR

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
9.FATİH KARAGÜMRÜK

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
10.FENERBAHÇE

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
11.KAYSERİSPOR

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
12.RAMS BAŞAKŞEHİR

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
13.GENÇLERBİRLİĞİ

 1

 0

 0

 1

 1

 2

 -1

 0
14.KASIMPAŞA

 1

 0

 0

 1

 1

 2

 -1

 0
15.KOCAELİSPOR

 1

 0

 0

 1

 0

 1

 -1

 0
16.İKAS EYÜPSPOR

 1

 0

 0

 1

 1

 4

 -3

 0
17.ÇAYKUR RİZESPOR

 1

 0

 0

 1

 0

 3

 -3

 0
18.GAZİANTEP FK

 1

 0

 0

 1

 0

 3

 -3

 0
 

2. HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

15 Ağustos Cuma:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kacaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

