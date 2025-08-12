Süper Lig'de görünüm

KONYASPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

SONUÇLAR

PUAN DURUMU





O



G



B



M



A



Y



AV



P



1.TÜMOSAN KONYASPOR



1



1



0



0



4



1



3



3



2.GALATASARAY



1



1



0



0



3



0



3



3



3.GÖZTEPE



1



1



0



0



3



0



3



3



4.HESAP.COM ANTALYASPOR



1



1



0



0



2



1



1



3



5.SAMSUNSPOR



1



1



0



0



2



1



1



3



6.TRABZONSPOR



1



1



0



0



1



0



1



3



7.BEŞİKTAŞ



0



0



0



0



0



0



0



0



8.CORENDON ALANYASPOR



0



0



0



0



0



0



0



0



9.FATİH KARAGÜMRÜK



0



0



0



0



0



0



0



0



10.FENERBAHÇE



0



0



0



0



0



0



0



0



11.KAYSERİSPOR



0



0



0



0



0



0



0



0



12.RAMS BAŞAKŞEHİR



0



0



0



0



0



0



0



0



13.GENÇLERBİRLİĞİ



1



0



0



1



1



2



-1



0



14.KASIMPAŞA



1



0



0



1



1



2



-1



0



15.KOCAELİSPOR



1



0



0



1



0



1



-1



0



16.İKAS EYÜPSPOR



1



0



0



1



1



4



-3



0



17.ÇAYKUR RİZESPOR



1



0



0



1



0



3



-3



0



18.GAZİANTEP FK



1



0



0



1



0



3



-3



0





2. HAFTA

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, taraftarının önünde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.Avrupa'da maçlara çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.Haftanın açılış mücadelesinde ise son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.Galatasaray gibi deplasmanda kazanan diğer iki ekip de rakiplerini 3 farkla geçti. Göztepe, Çaykur Rizespor'u Rize'de 3-0'lık skorla mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor da İstanbul'da ikas Eyüpspor'u 4-1 yendi.Konyaspor, aldığı bu galibiyette ilk haftayı lider tamamladı.Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni, Hesap.com Antalyaspor da taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etti.Ligde oynanan 6 maçta da beraberlik çıkmadı.Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-1Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-3ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-4Trabzonspor-Kocaelispor: 1-0Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: ErtelendiKayserispor-Beşiktaş: ErtelendiFatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: ErtelendiLigde 1. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)19.00 Kacaelispor-Samsunspor (Kocaeli)21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)