Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, taraftarının önünde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
Avrupa'da maçlara çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.
Haftanın açılış mücadelesinde ise son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.
KONYASPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Galatasaray gibi deplasmanda kazanan diğer iki ekip de rakiplerini 3 farkla geçti. Göztepe, Çaykur Rizespor'u Rize'de 3-0'lık skorla mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor da İstanbul'da ikas Eyüpspor'u 4-1 yendi.
Konyaspor, aldığı bu galibiyette ilk haftayı lider tamamladı.
Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni, Hesap.com Antalyaspor da taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etti.
Ligde oynanan 6 maçta da beraberlik çıkmadı.
SONUÇLAR
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3
Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-1
Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-3
ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-4
Trabzonspor-Kocaelispor: 1-0
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ertelendi
Kayserispor-Beşiktaş: Ertelendi
Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ertelendi
PUAN DURUMU
Ligde 1. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
2. HAFTA
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
15 Ağustos Cuma:
21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)
16 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kacaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)
17 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)
21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
|
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| AV
| P
| 1.TÜMOSAN KONYASPOR
| 1
| 1
| 0
| 0
| 4
| 1
| 3
| 3
| 2.GALATASARAY
| 1
| 1
| 0
| 0
| 3
| 0
| 3
| 3
| 3.GÖZTEPE
| 1
| 1
| 0
| 0
| 3
| 0
| 3
| 3
| 4.HESAP.COM ANTALYASPOR
| 1
| 1
| 0
| 0
| 2
| 1
| 1
| 3
| 5.SAMSUNSPOR
| 1
| 1
| 0
| 0
| 2
| 1
| 1
| 3
| 6.TRABZONSPOR
| 1
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1
| 3
| 7.BEŞİKTAŞ
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 8.CORENDON ALANYASPOR
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 9.FATİH KARAGÜMRÜK
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 10.FENERBAHÇE
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 11.KAYSERİSPOR
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 12.RAMS BAŞAKŞEHİR
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 13.GENÇLERBİRLİĞİ
| 1
| 0
| 0
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
| 14.KASIMPAŞA
| 1
| 0
| 0
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
| 15.KOCAELİSPOR
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
| 16.İKAS EYÜPSPOR
| 1
| 0
| 0
| 1
| 1
| 4
| -3
| 0
| 17.ÇAYKUR RİZESPOR
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3
| -3
| 0
| 18.GAZİANTEP FK
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3
| -3
| 0
