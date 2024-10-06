Süper Lig'de 7 yıl sonra bir ilk: Immobile

Ciro Immobile, Adis Jahovic'ten bu yana Süper Lig'de oynadığı ilk 7 maçta 7 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'de 7 yıl sonra bir ilk: Immobile
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 20:01
Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile 7 yıl sonra Süper Lig'de bir ilki başardı.

Altın Ayakkabı ödüllü golcü Immobile, Gaziantep filelerini de havalandırarak Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atmış oldu.

Ekim 2017'de Adis Jahovic, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. 7 yıl sonra bunu başaran ilk isim Immobile oldu.

34 yaşındaki golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta ise 11 gole ulaştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery