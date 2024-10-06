Süper Lig'de 7 yıl sonra bir ilk: Immobile

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile 7 yıl sonra Süper Lig'de bir ilki başardı.
Altın Ayakkabı ödüllü golcü Immobile, Gaziantep filelerini de havalandırarak Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atmış oldu.
Ekim 2017'de Adis Jahovic, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. 7 yıl sonra bunu başaran ilk isim Immobile oldu.
34 yaşındaki golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta ise 11 gole ulaştı.
Altın Ayakkabı ödüllü golcü Immobile, Gaziantep filelerini de havalandırarak Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atmış oldu.
Ekim 2017'de Adis Jahovic, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. 7 yıl sonra bunu başaran ilk isim Immobile oldu.
34 yaşındaki golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta ise 11 gole ulaştı.