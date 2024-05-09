Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de pazar günü aynı saatte oynacak maçların hakemleri belli oldu.
İŞTE DETAYLAR
Fenerbahçe - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
Trabzonspor - İstanbulspor: Emre Kargın
Fatih Karagümrük - Galatasaray: Volkan Bayarslan
Konyaspor - Samsunspor: Kadir Sağlam
Adana Demirspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
Sivasspor - Başakşehir: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Alanyaspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Hatayspor - Ankaragücü: Ali Şansalan
Pendikspor - Rizespor: Attila Karaoğlan
İŞTE DETAYLAR
Fenerbahçe - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
Trabzonspor - İstanbulspor: Emre Kargın
Fatih Karagümrük - Galatasaray: Volkan Bayarslan
Konyaspor - Samsunspor: Kadir Sağlam
Adana Demirspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
Sivasspor - Başakşehir: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Alanyaspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Hatayspor - Ankaragücü: Ali Şansalan
Pendikspor - Rizespor: Attila Karaoğlan
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