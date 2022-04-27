Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı.
29 Nisan Cuma
20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
30 Nisan Cumartesi
16.00 Konyaspor-Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa-Başakşehir: Alper Ulusoy20.30
20.30 Hatayspor-Altay: Abdulkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
1 Mayıs Pazar
16.00 Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 Galatasaray-Sivasspor: Kadir Sağlam
20.30 Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Göztepe-Rizespor: Volkan Bayarslan
29 Nisan Cuma
20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
30 Nisan Cumartesi
16.00 Konyaspor-Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa-Başakşehir: Alper Ulusoy20.30
20.30 Hatayspor-Altay: Abdulkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
1 Mayıs Pazar
16.00 Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 Galatasaray-Sivasspor: Kadir Sağlam
20.30 Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Göztepe-Rizespor: Volkan Bayarslan