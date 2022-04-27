Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı
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27 Nisan 2022 14:08
Süper Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı.

29 Nisan Cuma

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi

16.00 Konyaspor-Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa-Başakşehir: Alper Ulusoy20.30

20.30 Hatayspor-Altay: Abdulkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar

16.00 Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 Galatasaray-Sivasspor: Kadir Sağlam

20.30 Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Göztepe-Rizespor: Volkan Bayarslan

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