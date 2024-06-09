Fenerbahçe'nin istediği yıldızdan yeşil ışık!

Transferde bu sezon bombaları tek tek patlatmayı hedefleyen Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrasında gaza basılacak. Listedeki isimlerin tek tek kadroya katılması üzere girişimlere hız verilecek.
Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de ilk adım Jose Mourinho ile atılmıştı. Portekizli teknik adamı takımın başına getiren Kanarya, başkanlık seçiminden çıkacak sonuca kilitlendi. Ancak transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Portekizli çalıştırıcının sonsuz yetki aldığı operasyonu başlatan mevcut yönetim, görevine devam edecek gibi girişimlerini sürdürüyor. Mourinho'nun istediği isimleri almakta kararlı olan Başkan Koç ve ekibi çok sayıda oyuncu, kulüp ve menajerle iletişimine hız verdi.
ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR
Jose Mourinho, istediği oyuncuların alınması konusunda hem görüşmelerde bulunuyor hem de bire bir temaslar gerçekleştiriyor. Mou özellikle orta sahada çok önemli bir ismi kadrosuna katmaya çalışıyor.
"Tam bir baş belası" dediği yıldız ismi almak isteyen deneyimli çalıştırıcı hem savunma hem de orta saha olarak takımı garantiye almak amacında.
YÖNETİME RAPOR SUNDU
Bir dönem Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho, Pierre-Emile Højbjerg için yönetime raporunu sundu.
Danimarkalı futbolcu için de İngiliz ekibiyle kısa süre içerisinde masaya oturulacak. Orta sahada enerjik bir hat oluşturmak isteyen Mou'ya tüm imkanlar seferber dilecek.
DANİMARKALI YILDIZ AYRILIĞA SICAK
Bu yıl 39 maça çıkmasına rağmen 1486 dakika süre alan Danimarkalı futbolcu ayrılmaya sıcak bakıyor. Kontratı da 2025 yılında sona eriyor.
Jose Mourinho kozu ile transferde öne çıkmak isteyen Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gözüküyor.
Pierre-Emile Højbjerg daha önce Jose Mourinho ile birlikte 46 maçta görev yaptı. 28 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atıp 4 de asist yaptı.
Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de ilk adım Jose Mourinho ile atılmıştı. Portekizli teknik adamı takımın başına getiren Kanarya, başkanlık seçiminden çıkacak sonuca kilitlendi. Ancak transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Portekizli çalıştırıcının sonsuz yetki aldığı operasyonu başlatan mevcut yönetim, görevine devam edecek gibi girişimlerini sürdürüyor. Mourinho'nun istediği isimleri almakta kararlı olan Başkan Koç ve ekibi çok sayıda oyuncu, kulüp ve menajerle iletişimine hız verdi.
ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR
Jose Mourinho, istediği oyuncuların alınması konusunda hem görüşmelerde bulunuyor hem de bire bir temaslar gerçekleştiriyor. Mou özellikle orta sahada çok önemli bir ismi kadrosuna katmaya çalışıyor.
"Tam bir baş belası" dediği yıldız ismi almak isteyen deneyimli çalıştırıcı hem savunma hem de orta saha olarak takımı garantiye almak amacında.
YÖNETİME RAPOR SUNDU
Bir dönem Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho, Pierre-Emile Højbjerg için yönetime raporunu sundu.
Danimarkalı futbolcu için de İngiliz ekibiyle kısa süre içerisinde masaya oturulacak. Orta sahada enerjik bir hat oluşturmak isteyen Mou'ya tüm imkanlar seferber dilecek.
DANİMARKALI YILDIZ AYRILIĞA SICAK
Bu yıl 39 maça çıkmasına rağmen 1486 dakika süre alan Danimarkalı futbolcu ayrılmaya sıcak bakıyor. Kontratı da 2025 yılında sona eriyor.
Jose Mourinho kozu ile transferde öne çıkmak isteyen Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gözüküyor.
Pierre-Emile Højbjerg daha önce Jose Mourinho ile birlikte 46 maçta görev yaptı. 28 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atıp 4 de asist yaptı.