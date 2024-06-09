Berghuis, Beşiktaş'la imzalıyor: Bonservis bedelini duyurdular

Beşiktaş, teknik direktör olarak Giovanni van Bronckhorst ile anlaştıktan sonra transfere hız verdi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, henüz İstanbul'a ayak basıp sözleşmeyi imzalamadan Avrupa basınında transferlerle ilgili iddialar gelmeye başladı.
İngiliz basınındaki haberlere göre Bronckhorst, eski öğrencisi ve vatandaşı olan Steven Berghuis'i takımda görmek istiyor.
Siyah-Beyazlılar'ın geçen ara transferden beri ilgilendiği 32 yaşındaki futbolcunun, Hollandalı teknik adamın kendi ülkesinden yapacağı ilk transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.
BONSERVİS BEDELİNİ DUYURDULAR
Haberde; bir süredir 32 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgi duyduğu bilinen Beşiktaş'ın, bu transferi 2.5 milyon ve birtakım bonuslar karşılığında bitirebileceği ifade edildi.
Kariyeri boyunca Hollanda'da Go Ahead, Twente, VVV-Venlo, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Ajax formaları giyen Berghuis, ülkesinin dışında yalnızca İngiltere'de Watford'da oynadı. Geçen sezon Ajax ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 32 yaşındaki sağ kanat; 8 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı. Kulübü ile Haziran 2025'e dek sözleşmesi bulunan Berghuis'in piyasa değeri ise 6 milyon euro.
İngiliz basınındaki haberlere göre Bronckhorst, eski öğrencisi ve vatandaşı olan Steven Berghuis'i takımda görmek istiyor.
Siyah-Beyazlılar'ın geçen ara transferden beri ilgilendiği 32 yaşındaki futbolcunun, Hollandalı teknik adamın kendi ülkesinden yapacağı ilk transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.
BONSERVİS BEDELİNİ DUYURDULAR
Haberde; bir süredir 32 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgi duyduğu bilinen Beşiktaş'ın, bu transferi 2.5 milyon ve birtakım bonuslar karşılığında bitirebileceği ifade edildi.
Kariyeri boyunca Hollanda'da Go Ahead, Twente, VVV-Venlo, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Ajax formaları giyen Berghuis, ülkesinin dışında yalnızca İngiltere'de Watford'da oynadı. Geçen sezon Ajax ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 32 yaşındaki sağ kanat; 8 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı. Kulübü ile Haziran 2025'e dek sözleşmesi bulunan Berghuis'in piyasa değeri ise 6 milyon euro.