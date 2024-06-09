Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılıyor.
CANLI AKTARIYORUZ!
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
11:30: Ülker Stadyumu'nda oy kullananların sayısı 8280 kişi olarak açıklandı.
10.30: İki aday Ali Koç ve Aziz Yıldırım, oy verme işlemleri için Ülker Stadyumu'na geldi.
ÜNLÜ İSİM DE KADIKÖY'DE!
ÖZEL GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLA!
10.00: Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı. Kapıların açılmasının ardından kongre üyeleri koşarak sandıklarına gitti.
09.46: Vefa Küçük: "Kazanan taraf tevazu içinde, kaybedenin olgunluk içinde olması lazım. Bu şekilde sonuçlandıracağız inşallah. İnşallah bugün kazanan yine Fenerbahçe olacak."
09.45: Vefa Küçük: "Saat 17.00'ye kadar üyelerimizin oy verme imkanı var. Benim anonsumla saat 10'da oy verme başlayacak. 17.00'ye kadar yaka kartını alıp oy kullanamazsa, o üyelerimize oy verme hakkı tanıyacağız."
09.44: Vefa Küçük: "Güneşli, sıcak bir gün. İnşallah bu sıcak ve güneş sandığa da yansır ve katılım çok olur. Oy verecek üyelerimizin gönlünden hangi aday geçiyorsa, ona oy versinler. Katılımın fazla olacağını tahmin ediyorum. 30-32 bin katılım olacağını tahmin ediyorum. Bugün saat 09.00'a kadar iki başkan adayı da listelerini verdi. Teslim aldığımızı imzaladık ve belgeledik."
Oy verme işlemi 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. Vefa Küçük, yaka kartı alma stantlarının saat 16.55'te kapatılacağını açıkladı.
Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.
Ali Koç'a oy veren üyeler sarı pusulayı kullanacak. Aziz Yıldırım'a oy vermek isteyen üyeler ise beyaz pusulayla tercihlerini yapacak.
Seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşüldü. Ali Koç yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.
CANLI AKTARIYORUZ!
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
11:30: Ülker Stadyumu'nda oy kullananların sayısı 8280 kişi olarak açıklandı.
10.30: İki aday Ali Koç ve Aziz Yıldırım, oy verme işlemleri için Ülker Stadyumu'na geldi.
ÜNLÜ İSİM DE KADIKÖY'DE!
ÖZEL GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLA!
10.00: Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı. Kapıların açılmasının ardından kongre üyeleri koşarak sandıklarına gitti.
09.46: Vefa Küçük: "Kazanan taraf tevazu içinde, kaybedenin olgunluk içinde olması lazım. Bu şekilde sonuçlandıracağız inşallah. İnşallah bugün kazanan yine Fenerbahçe olacak."
09.45: Vefa Küçük: "Saat 17.00'ye kadar üyelerimizin oy verme imkanı var. Benim anonsumla saat 10'da oy verme başlayacak. 17.00'ye kadar yaka kartını alıp oy kullanamazsa, o üyelerimize oy verme hakkı tanıyacağız."
09.44: Vefa Küçük: "Güneşli, sıcak bir gün. İnşallah bu sıcak ve güneş sandığa da yansır ve katılım çok olur. Oy verecek üyelerimizin gönlünden hangi aday geçiyorsa, ona oy versinler. Katılımın fazla olacağını tahmin ediyorum. 30-32 bin katılım olacağını tahmin ediyorum. Bugün saat 09.00'a kadar iki başkan adayı da listelerini verdi. Teslim aldığımızı imzaladık ve belgeledik."
Oy verme işlemi 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. Vefa Küçük, yaka kartı alma stantlarının saat 16.55'te kapatılacağını açıkladı.
Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.
Ali Koç'a oy veren üyeler sarı pusulayı kullanacak. Aziz Yıldırım'a oy vermek isteyen üyeler ise beyaz pusulayla tercihlerini yapacak.
Seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşüldü. Ali Koç yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.