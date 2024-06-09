Beşiktaş'ın gözü Aydın

Teknik patronluk koltuğunu Bronckhorst'a emanet eden Beşiktaş, transferde gaza bastı.
Siyah-beyazlılarda öncelik verilen bölgelerin başında sağ kanat geliyor. Ghezzal'ın ayrılığı sonrası kaliteli bir kanat takviyesi yapmak isteyen Kartal, rotayı iç pazara çevirdi.
Yeni sezonda 12 yabancı sınırı olması nedeniyle yerli isim arayan Beşiktaş'ta liste başında Oğuz Aydın var.
EURO KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Alanyaspor'da iyi bir sezon geçiren 23 yaşındaki gurbetçi futbolcuda, siyahbeyazlılar adına olumlu gelişme yaşandı.
Güncel piyasa değeri 4.3 milyon euro olarak gösterilen Oğuz, milli takımın EURO 2024 kadrosundan çıkartıldı. Bu nedenle yönetim, oyuncuyla görüşmelerini daha rahat sürdürecek ve 1 Temmuz'da yapılacak sezonun ilk çalışmasına kadar transferi bitirecek.
Siyah-beyazlılarda öncelik verilen bölgelerin başında sağ kanat geliyor. Ghezzal'ın ayrılığı sonrası kaliteli bir kanat takviyesi yapmak isteyen Kartal, rotayı iç pazara çevirdi.
Yeni sezonda 12 yabancı sınırı olması nedeniyle yerli isim arayan Beşiktaş'ta liste başında Oğuz Aydın var.
EURO KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Alanyaspor'da iyi bir sezon geçiren 23 yaşındaki gurbetçi futbolcuda, siyahbeyazlılar adına olumlu gelişme yaşandı.
Güncel piyasa değeri 4.3 milyon euro olarak gösterilen Oğuz, milli takımın EURO 2024 kadrosundan çıkartıldı. Bu nedenle yönetim, oyuncuyla görüşmelerini daha rahat sürdürecek ve 1 Temmuz'da yapılacak sezonun ilk çalışmasına kadar transferi bitirecek.