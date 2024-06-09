Beşiktaş'ta stoper transferi için geri sayım!

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, yıldız futbolcunun transferinde önemli bir aşamaya geldi. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta stoper transferi için geri sayım!
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09 Haziran 2024 10:00
Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon ise Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir takım oluşturmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.

ÖNCELİK STOPER TRANSFERİNDE

Yeni hocasını açıklayan Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini stoper bölgesine yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal'ın; Stevan Savic, Gabriel Paulista ve Mats Hummels gibi isimler arasından transferini bitirmeye en yakın olduğu ismin Gabriel Paulista olduğu kaydedildi.

PAULİSTA TAMAM GİBİ

Stoperde Beşiktaş'ın birinci önceliği konumunda olan Gabriel Paulista ile 2 artı 1 yıl ya da 3 yıllık bir anlaşma üzerinden konuşulduğu ifade edildi. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın kulübü Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

ÜST DÜZEY TAKIMLARDA OYNADI

Kariyeri boyunca Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid gibi üst düzey takımlarda forma giyen Paulista, geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz şekilde Valencia'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Paulista, geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta görev yaptı ve skor katkısında bulunamadı. 

 
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