Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın programı açıklandı.

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Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın programı açıklandı
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18 Nisan 2024 13:06
Son güncelleme 18 Nisan 2024 13:18
Trendyol Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 34. haftada oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı, 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

İşte 34. ve 35. haftanın programı;

34. HAFTA

26 Nisan Cuma:

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Sivasspor - Konyaspor
19.00 Hatayspor - Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

28 Nisan Pazar:

16.00 Pendikspor - Kayserispor
16.00 Alanyaspor - İstanbulspor
19.00 Rizespor - Ankaragücü
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor



35. HAFTA

3 Mayıs Cuma:

20.00 Ankaragücü - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
19.00 Samsunspor - Trabzonspor

5 Mayıs Pazar: 

16.00 Başakşehir - Kasımpaşa
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor
19.00 Galatasaray - Sivasspor

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Antalyaspor - Pendikspor
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe




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