Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri!

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri!
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24 Şubat 2022 12:25
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Lider Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor'u ağırlayacağı mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Diğer maçlarda görev yapacak olan hakemler ise şu şekilde;

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Hakem: Mete Kalkavan

Sivasspor - Beşiktaş

Hakem: Sarper Barış Saka

Galatasaray - Rizespor

Hakem: Ümit Öztürk

Alanyaspor - Konyaspor

Hakem: Volkan Bayarslan

Başakşehir - Karagümrük

Hakem: Yasin Kol

Adana Demirspor - Antalyaspor

Hakem: Alper Ulusoy

Giresunspor - Göztepe

Hakem: Cüneyt Çakır

Altay - Gaziantep FK

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Hatayspor - Malatyaspor

Hakem: Çağdaş Altay





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