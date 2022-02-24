Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Lider Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor'u ağırlayacağı mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Diğer maçlarda görev yapacak olan hakemler ise şu şekilde;
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Hakem: Mete Kalkavan
Sivasspor - Beşiktaş
Hakem: Sarper Barış Saka
Galatasaray - Rizespor
Hakem: Ümit Öztürk
Alanyaspor - Konyaspor
Hakem: Volkan Bayarslan
Başakşehir - Karagümrük
Hakem: Yasin Kol
Adana Demirspor - Antalyaspor
Hakem: Alper Ulusoy
Giresunspor - Göztepe
Hakem: Cüneyt Çakır
Altay - Gaziantep FK
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Hatayspor - Malatyaspor
Hakem: Çağdaş Altay
Lider Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor'u ağırlayacağı mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Diğer maçlarda görev yapacak olan hakemler ise şu şekilde;
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Hakem: Mete Kalkavan
Sivasspor - Beşiktaş
Hakem: Sarper Barış Saka
Galatasaray - Rizespor
Hakem: Ümit Öztürk
Alanyaspor - Konyaspor
Hakem: Volkan Bayarslan
Başakşehir - Karagümrük
Hakem: Yasin Kol
Adana Demirspor - Antalyaspor
Hakem: Alper Ulusoy
Giresunspor - Göztepe
Hakem: Cüneyt Çakır
Altay - Gaziantep FK
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Hatayspor - Malatyaspor
Hakem: Çağdaş Altay