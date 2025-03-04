Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!



Galatasaray'ın penaltısı



VAR: "Sana olası bir penaltı için inceleme öneriyorum. Bak topa dokunmadı."



Hakem: "Evet gördüm, hücum oyuncusu ilk topa dokunuyor."



VAR: "Topa ilk dokunan hücum oyuncusu. Bence kart yok, sadece penaltı."



Hakem: "Seninle aynı fikirdeyim. Kart yok, penaltı."



VAR: "Kesinlikle kart yok."



Kasımpaşa'nın penaltısı;



VAR: "Sana penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bana en iyi görüntüyü göster."



Operatör: "Açık."



VAR: "Top hücum oyuncusunun kontrolünde ve şimdi oyuncunun davranışına bak. Aksiyonun sonunda 2 elle onu tuttuğu anda topu kontrol edemiyor."



Hakem: "Bana başka bir açı verebilir misin?é



VAR: "İki eli üstünde bu aksiyon yüzünden devam edemiyor."



Hakem: "Başka açı lazım. Tamam."



VAR: "Kart yok, çünkü gol atma olasılığı yok. Ama topu kontrol edebilirdi."



Hakem: "Penaltı veriyorum, toptan bağımsız olduğu için sarı kart veriyorum."



VAR: "26 numaraya aşağıdan tuttuğu için sarı kart."











