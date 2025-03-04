Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

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Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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04 Mart 2025 20:05
Son güncelleme 04 Mart 2025 20:14
Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Galatasaray'ın penaltısı

VAR: "Sana olası bir penaltı için inceleme öneriyorum. Bak topa dokunmadı."

Hakem: "Evet gördüm, hücum oyuncusu ilk topa dokunuyor."

VAR: "Topa ilk dokunan hücum oyuncusu. Bence kart yok, sadece penaltı."

Hakem: "Seninle aynı fikirdeyim. Kart yok, penaltı."

VAR: "Kesinlikle kart yok."

Kasımpaşa'nın penaltısı;

VAR: "Sana penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bana en iyi görüntüyü göster."

Operatör: "Açık."

VAR: "Top hücum oyuncusunun kontrolünde ve şimdi oyuncunun davranışına bak. Aksiyonun sonunda 2 elle onu tuttuğu anda topu kontrol edemiyor."

Hakem: "Bana başka bir açı verebilir misin?é

VAR: "İki eli üstünde bu aksiyon yüzünden devam edemiyor."

Hakem: "Başka açı lazım. Tamam."

VAR: "Kart yok, çünkü gol atma olasılığı yok. Ama topu kontrol edebilirdi."

Hakem: "Penaltı veriyorum, toptan bağımsız olduğu için sarı kart veriyorum."

VAR: "26 numaraya aşağıdan tuttuğu için sarı kart."





 
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