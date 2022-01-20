Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24, 25 ve 26. hafta müsabakaları programı açıklandı.
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta programları belli oldu
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24, 25 ve 26. hafta programı belli oldu.
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20 Ocak 2022 14:51
- 15:31 MKE Ankaragücü, Ahmet Çalık'ın hatırasını yaşatacak
- 15:24 Sinan Akgün: "Trabzonspor maçındaki 1 puan çok önemli"
- 15:20 Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı ile sözleşme imzaladı
- 15:17 Abdülkadir Ömür, 2 hafta yok
- 15:06 Fenerbahçe'den hakem yönetimi için açıklama
- 14:53 Kubilay Kanatsızkuş, Çaykur Rizespor'da
- 14:53 Türkiye Kupası'nda maçların programı açıklandı
- 14:51 Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta programları belli oldu
- 14:50 Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'na odaklandı
- 14:36 Trabzonspor'da Nwakaeme geri döndü
- 14:32 Altay'dan açıklama: "Özlediğimiz günlere kavuşacağız"
- 14:30 Kubilay, Rizespor'a imza attı
- 14:27 Altınordu, Kubilay Aktaş'ı transfer etti
- 14:22 Anadolu Efes, Panathinaikos'u konuk edecek
- 14:17 Wizards, Beal için takas görüşmesi yapmıyor
- 14:16 Garland: "LeBron'suz başarıya ulaşmak güzel olur!"
- 14:16 Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı
- 14:15 Simmons takas edilmezse, 76ers'tan ayrı kalacak
- 14:14 Vogel: "Lakers koçu olunca, böyle söylentiler normal"
- 14:14 Luka Jovic: "Benzema dünyanın en iyisi!"
- 14:11 Kings'ten, Fox'a "seni takas etmeyeceğiz" bildirisi!
- 13:50 Fatih Terim'in hedefi: Bayern Münih modeli
- 13:48 Arsene Wenger'den Mbappe için Pele örneği
- 13:34 Fenerbahçe'de Sivas maçı sonrası gündem transfer!
- 13:30 Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a 15 puan
- 13:23 Galatasaray ve Başakşehir, Despodov yarışında
- 13:05 Beşiktaş'ta Gökhan Töre dibe vurdu!
- 12:51 Galatasaray'da Dennis Man elden kaçıyor
- 12:49 Önder Karaveli Beşiktaş'ın çehresini değiştirdi!
- 12:38 Trabzonspor Kaan Ayhan için tüm şartları zorluyor
- 12:36 Dembele, Barcelona'dan ayrılıyor!
- 12:05 Nets koçu topa dokundu, Wizards maçı 1 sayıyla verdi!
- 11:57 Başakşehir'e yeni golcü: Mahir Emreli
- 11:54 Domagoj Vida için Trabzonspor açıklaması
- 11:32 Galatasaray'da Assunçao'ya talip çıktı
- 11:22 Galatasaray'da taraftarların Okan Kocuk tepkisi
- 11:22 ÖZET: Juventus, 3-1'den geri döndü!
- 11:18 Giannis ve Morant'in 33'er sayılık düellosu!
- 11:16 Fenerbahçe'de Kim, yine göz doldurdu!
- 11:11 Serdar Dursun 6 maç sonra uyandı
- 11:11 ÖZET: Real Sociedad, Sörloth ile Atletico Madrid'i yıktı!
- 11:03 DeMar kendine geldi, Bulls'u 30 sayıyla taşıdı!
- 11:03 Fenerbahçe'de pozisyonlar değişti!
- 11:03 TATIL Token arzı Bitexen'de başlıyor!
- 10:58 Kyrie, 30 sayıyla sezonun en iyi maçını çıkardı!
- 10:58 Fenerbahçeli taraftarlardan İsmail Kartal'a dev destek
- 10:54 İrfan Can, İsmail Kartal'ı haklı çıkardı
- 10:53 Fenerbahçe'de Szalai Sivasspor maçında yok
- 10:52 Galatasaray'da Arda Turan için karar!
- 10:51 Trae Young 3. çeyrekte alev aldı, 37 sayı attı!
- 10:46 Luka 41 attı, Dallas üst üste 4. kez kazandı!
- 10:42 Nikola Jokic'ten 49 sayılık triple-double!
- 10:34 Joel Embiid 50 attı, Iverson ve Wilt'e katıldı!
- 10:30 Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması: "Denemeler sürecek"
- 10:26 Galatasaray'da hücum yine Kerem'e emanet
- 10:22 Beşiktaş'ta Önder Karaveli kasayı da doldurdu!
- 09:44 Galatasaray'da 600 milyon euro'luk heyecan!
- 09:32 Beşiktaş'ta planlar tıkır tıkır işliyor
- 09:31 Galatasaray için galibiyet, çok şey ifade ediyor!
- 09:13 Beşiktaş'ta koronavirüs etkisi
AVRUPA'DAN FUTBOL
Luka Jovic: "Benzema dünyanın en iyisi!"
Arsene Wenger'den Mbappe için Pele örneği
Dembele, Barcelona'dan ayrılıyor!
ÖZET: Juventus, 3-1'den geri döndü!
Inter mucize geri dönüşle çeyrek finalde
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