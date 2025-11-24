Süper Lig'de 13. hafta sonunda oluşan puan durumu!

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 13 10 2 1 28 8 20 32 2.FENERBAHÇE 13 9 4 0 30 12 18 31 3.TRABZONSPOR 13 8 4 1 22 11 11 28 4.SAMSUNSPOR 13 6 6 1 19 12 7 24 5.GÖZTEPE 13 6 5 2 15 6 9 23 6.GAZİANTEP FK 13 6 4 3 20 20 0 22 7.BEŞİKTAŞ 13 6 3 4 22 17 5 21 8.CORENDON ALANYASPOR 13 3 6 4 13 14 -1 15 9.TÜMOSAN KONYASPOR 13 4 3 6 18 20 -2 15 10.KOCAELİSPOR 13 4 3 6 11 15 -4 15 11.ÇAYKUR RİZESPOR 13 3 5 5 16 21 -5 14 12.HESAP.COM ANTALYASPOR 13 4 2 7 13 23 -10 14 13.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 13 3 4 6 16 15 1 13 14.KASIMPAŞA 13 3 4 6 13 18 -5 13 15.GENÇLERBİRLİĞİ 13 3 2 8 14 20 -6 11 16.İKAS EYÜPSPOR 13 2 3 8 7 16 -9 9 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 13 1 6 6 13 31 -18 9 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 13 2 2 9 13 24 -11 8

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta 2 maçla sona erdi.Ligde haftanın kapanış gününde Konyaspor ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı. Trabzonspor ise Başakşehir'in büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada deplasmanda rakibini 4-3 yendi.Haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren Galatasaray, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe ise Rize deplasmanından 5-2 galip ayrıldı.Sezonun 13. haftasının sonuçları, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK: 0-3ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-2Göztepe-Kocaelispor: 0-0Beşiktaş-Samsunspor: 1-1Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 2-5TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: 0-0RAMS Başakşehir-Trabzonspor: 3-420.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park)20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)