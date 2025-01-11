Süper Kupa'da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona 12 Ocak Pazar günü karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Süper Kupa'da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya
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11 Ocak 2025 13:12
İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona 12 Ocak Pazar günü Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.

Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.

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