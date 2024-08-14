Süper Kupa'da gözümüz Arda Güler'de!

Son Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı 15'inci kez müzesine götüren Real Madrid, Gasperini yönetiminde Avrupa'da fırtına gibi eserek UEFA'yı kazanma başarısını gösteren İtalyan ekibi Atalanta ile Süper Kupa'da karşılaşacak.İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre milli yıldızımız Arda Güler de karşılaşmada forma giyecek. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, bu kararı Arda'nın ABD kampında oldukça iyi bir gelişim gösterdiği için aldığı ifade edildi.Haberde; İtalyan çalıştırıcının milli yıldızımız ile maç öncesi özel bir görüşme yaptığı belirtildi. Arda'dan kilit bir rol oynamasını bekleyen tecrübeli hocanın,uyarısında bulunduğu kaydedildi.Aynı kaynakta Real Madrid'in yeni süper yıldızı Kylian Mbappe'nin, son antrenman sırasında Arda Güler'i oldukça etkilediği belirtildi. Arda'nın asistiyle antrenmanda gol atan Kylian Mbappe'nin, genç oyuncuyadediği kaydedildi.