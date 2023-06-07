Phoenix Suns'ın yeni koçu Frank Vogel, takımın pivotu Deandre Ayton'ın All-Star seviyesinde bir oyuncu olmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.



Yeni başantrenör Vogel, Suns ile yaptığı ilk basın toplantısında, 2018 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmesine rağmen beklentileri pek karşılayamamış olan Ayton ile bağlantı kurmak ve kendisini All-Star seviyesinde bir oyuncuya dönüştürmek istediğini belirtti:



"Ligdeki en iyi pivotlardan biri olabileceğini düşünüyorum. Hâlâ hücumda gelişebileceği alanlar var, ancak onunla ciddi anlamda bağ kurmaya ve All-Star seviyesinde bir oyuncuya döndürmeye niyetliyim.



Her zaman elit düzeyde çember savunucularım olmuştur ve böyle bir oyuncu olmadan da işinizi yapabilirsiniz, ancak potanın önünde çembere gelen herkesi caydıran böyle bir adamınız olduğunda, diğer her şeyde daha da güçlendiğinizi bilmeniz gerekir. Bu güçlü yönleri tüm gruba uyarlamak için, ligdeki en iyi plan olacağına inandığım bir planım var."



Önceki başantrenör Monty Williams ile çok iyi bir ilişkiye sahip olmadığı bilinen Ayton, bu sezon Phoenix formasıyla 18.0 sayı, 10.0 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları yakalamıştı.





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