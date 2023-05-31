Suns'ın koç adayları Rivers, Vogel ve Young!

Phoenix Suns'ın başantrenör arayışını üç adaya kadar indirdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Suns'ın koç adayları Rivers, Vogel ve Young!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2023 11:36
Phoenix Suns'ın başantrenör arayışını üç adaya kadar indirdiği bildirildi.

Arizona Sports'tan John Gambadoro, Suns'ın geçtiğimiz hafta sonunda koçluk pozisyonu için birkaç görüşme yaptığını ve adayların üçe indiğini belirtti:

"Phoenix Suns, Monty Williams'ın gönderilmesinin bıraktığı boşluğu doldurmaya hazırlanma sürecinde adaylarını Doc Rivers, Frank Vogel ve Kevin Young'a kadar indirdi. En erken, bu hafta sonuna kadar bir işe alım yapılabilir."

Geçtiğimiz hafta içinde Phoenix için adaylar arasında Philadelphia 76ers'ın başantrenörü olmayı tercih eden Nick Nurse, Kenny Atkinson ve Jordi Fernandez bulunuyordu.

Suns, son dört sezonda Williams yönetimindeyken 2021 NBA Finallerine ulaşmak ve normal sezonda 64 galibiyetle takım rekorunu kırmak gibi başarılara ulaşmış olsa da, bir şampiyonluk kazanamamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery