Phoenix Suns'ın başantrenör arayışını üç adaya kadar indirdiği bildirildi.



Arizona Sports'tan John Gambadoro, Suns'ın geçtiğimiz hafta sonunda koçluk pozisyonu için birkaç görüşme yaptığını ve adayların üçe indiğini belirtti:



"Phoenix Suns, Monty Williams'ın gönderilmesinin bıraktığı boşluğu doldurmaya hazırlanma sürecinde adaylarını Doc Rivers, Frank Vogel ve Kevin Young'a kadar indirdi. En erken, bu hafta sonuna kadar bir işe alım yapılabilir."



Geçtiğimiz hafta içinde Phoenix için adaylar arasında Philadelphia 76ers'ın başantrenörü olmayı tercih eden Nick Nurse, Kenny Atkinson ve Jordi Fernandez bulunuyordu.



Suns, son dört sezonda Williams yönetimindeyken 2021 NBA Finallerine ulaşmak ve normal sezonda 64 galibiyetle takım rekorunu kırmak gibi başarılara ulaşmış olsa da, bir şampiyonluk kazanamamıştı.



