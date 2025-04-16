Suns, Devin Booker'a dev bir kontrat verme hazırlığında

Phoenix Suns, yıldız oyuncusu Devin Booker'a bu yaz iki yıllık, 149.8 milyon dolarlık yeni bir sözleşme uzatması teklif etmeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Suns, Devin Booker'a dev bir kontrat verme hazırlığında
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16 Nisan 2025 12:59
Phoenix Suns, yıldız oyuncusu Devin Booker'a bu yaz iki yıllık, 149.8 milyon dolarlık yeni bir sözleşme uzatması teklif etmeyi planlıyor.

ESPN'den Brian Windhorst'un haberine göre, Booker'ın bu uzatmayı imzalamaya uygun hale gelmesiyle birlikte görüşmeler başlayacak.

2022 yazında dört yıllık 220 milyon dolarlık süper maksimum sözleşmeye imza atan Booker, bu sezon 25.6 sayı, 4.1 ribaund ve 7.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

Takımın yeni koçu Mike Budenholzer ile uyumsuzluk yaşayan Booker'ın uzun vadeli olarak Phoenix'te kalmak istediği bildirildi. Suns yönetimi ise takımın geleceğini Booker üzerine inşa etmeyi planlıyor ve onu takas etmeyi düşünmüyor.

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