Sumudica: 'Başakşehir, çok misafirperver davrandı'

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, cezası nedeniyle Başakşehir maçını tribünden takip etti.



Takımının 2-1 kazandığı maç hakkında konuşan Sumudica, Başakşehir'in misafirperverliğinden bahsetti.



"ÖRNEK BİR DAVRANIŞTI"



Rumen teknik direktör açıklamasında; "Başakşehir örnek bir davranış sergiledi. Bana Rumen olduğum için bir nefret durumu söz konusu değildi. Locadaydım, su ve meyve ikram ettiler. Onlardan herhangi bir soğuk tavır görmedim, bize saygı duydular." dedi.



Başakşehir'in PSG maçında, Rumen 4. hakemin Webo'ya karşı ırkçı sözleri gündem olmuştu. Sumudica olaydan sonra, hakemin tavrına tepki göstermişti.



