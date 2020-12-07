Sumudica, Arabistan'a dönebilir

Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Marius Sumudica'nın tekrar Suudi Arabistan'a döneceği öğrenildi.Geçtiğimiz sezon başında takımın başına getirilen ve başarılı işler yapan Rumen teknik adam Sumudica'ya kırmızı siyahlı takımdan şu ana kadar yeni kontrat önerilmemesi ve bir girişimde de bulunulmaması dikkat çekerken Sumudica'nın ise kendisiyle irtibata geçen bazı Suudi Arabistan takımlarına görüşmek için devre arasını beklemeleri konusunda görüş belirttiği bildirildi.Arabistan ligi takımlarından şampiyonluğa oynayan Shabab başta olmak üzere ismi gizli tutulan 2 takımın daha ilgilendiği ve Sumudica'nın Gaziantep FK'nın kendisine bakış açısına göre karar vereceği gelen bilgiler arasında yer aldı.