Sultanlar Ligi'nde haftanın programı!

Ligde 22. hafta mücadelesi perşembe günü oynanacak Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde haftanın programı!
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29 Mart 2023 14:09
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22. hafta, perşembe günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında saat 19.00'da Kuzeyboru ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Perşembe günü:

19.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)

1 Nisan Cumartesi:

14.00 PTT-VakıfBank (TVF Başkent)

15.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Fenerbahçe Opet (ASKİ Atatürk)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

16.00 Bolu Belediyespor-İlbank (Karaçayır)

16.30 Sigorta Shop-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)

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