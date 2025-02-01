Sultanlar Ligi'nde Aras evinde Aydın gurbette

Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Zerenspor'a 3-0 yenilen düşme hattının 1 basamak üstündeki Aras Kargo pazar günü evinde son sırada yer alan Sarıyer Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Biletleri 100 ve 200 TL'den satışa sunulan müsabakayı Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu hakem ikilisi yönetecek. İlk yarıda deplasmanda rakibini 3-1 yenen İzmir ekibi bir kez daha kazanıp moral bulmak istiyor. Geçen hafta evinde Beşiktaş'ı 3-0 dize getiren Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 18.00'de lider Eczacıbaşı'nın konuğu olacak.