Sultanlar'ın derbisi Galatasaray'ın

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi 11. haftasında Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA
Abone Ol
Sultanlar'ın derbisi Galatasaray'ın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2023 21:43
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Salas, Bahar Toksoy Guidetti, Brakocevic (Gizem Güreşen, Hilal Kocakara, Plak, Ecem Aknam, Demidova, Duru Aksu, Bengisu Aygün)

Galatasaray Daikin: Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Tashiro)

Setler: 25-16, 22-25, 19-25, 12-25

Süre: 104 dakika (25, 30, 27, 22)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery