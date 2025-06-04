Sultanlar çok güçlü başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti.

calendar 04 Haziran 2025 08:12 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 08:35
Sultanlar çok güçlü başladı
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Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti

Salon: Qujiang Spor Merkezi

Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)


Fransa: Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie, Haewegene (Gelin, Respaut, Schalk, Ngolongolo)

Türkiye: Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)

Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25

Millilerimizin maç programı ve ilk hafta kadrosu şu şekilde:

6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)

7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın


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