Süleyman Hurma: 'Hakemlere baskı yapılmamalı'

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Türk futbolunun ileriye götürmek için hakemler kadar kulüpler ve futbolcuların da üzerine düşen sorumluluklar olduğunu söyledi.



TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen 2021-2022 Sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA kokartı takma töreninde konuşan Hurma, "Hakemlik Türk futbolunun en çok konuşulan konusu, maalesef kangren haline getirdik.'' dedi.



Türk futbolunun ileriye götürülmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu kaydeden Hurma, şunları söyledi:



''Geçtiğimiz sezon Kulüpler Birliği toplantısında yine hakemlerle ilgili konuşurken kendi aramızda şöyle bir karar aldık, yıllardır hakemlerle ilgili konuşuyoruz, MHK'yi beğenmiyoruz ama bir adım bile atamadık. Biz öncelikle kendi üzerimize düşeni yapalım, bir sistem çalışalım, bunu önerelim, futbolun bu tarafında olan insanlar olarak yapmamız gerekenleri yapalım, sonra hakemlerden isteyelim. Türk futbol tarihinde ilk defa bir federasyon başkanı ve yöneticiler kulüplerden gelen şikayet üzerine hakem konusuna parmak basmayı arzu etti. Oysaki daha öncelerde şöyle olurdu, buraya gelip dertlerimiz anlatırdık, günün sonunda hiçbir şey elimize almadan geri dönerdik. Bu futbol hakemliği için önemli bir şans."



"Maçtan önce ve maçtan sonra hakemle ilgili konuşmamalıyız. Futbolcularımız yerde yatmamalı." sözlerini kullanan Süleyman Hurma, şöyle devam etti:



"Antrenörlerimiz maçın hakemlerini baskı altına almamalı. Sahada bulunan 50 bin kişi, pozisyonu görmediği halde futbolcu hakemi baskı altına almamalı. Medya mensupları yakın oldukları kulüp lehine ya da aleyhine, bir taç pozisyonunu bile 1 saat tartışmamalı. Bu ilkeden hareketle bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışıyoruz. Niyetimiz ve amacımız saptırıldı. 'Yabancı hakem gelecek' denildi. Bu gruptaki ve Kulüpler Birliğindeki hiçbir başkan ne yabancı hakem ne de yabancı MHK istedi. Bu ülkenin evlatlarına güvendiler ve 'Bu hakemler bizim çocuklarımız. Bir hata varsa bu çocukları yanlış yetiştirmişiz demektir. Bunu geliştirmeliyiz ve Avrupa'da hakemlerimiz boy göstermeli' denildi. Biz kulüpler olarak bu oyunu nasıl oynamak istiyoruz. Eğer hakemi baskı altına almak istemiyorsak, oyuncular yerde yatmayacak, 50 bin kişiyle hakemi baskı altına almayacak. Hakemler de 'Bu takımın medyası güçlü, beni baskı altına alırlar' dememeli. Bu salondaki herkes bunu çok arzu ediyor. Allah hepinizin yolunu açık etsin."



- Murat Sancak: "Gördüğünüzü çalın, kulaklarınızı kapatın"



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da hakemlerin cesur olması gerektiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:



"Dört büyük fobisinden kurtulmanız gerek. Burada bir toplantıda 4 büyük kulüp başkanı konuşuyordu, bizler de misafir sanatçı gibiydik. Bu kulüpler çok önemli ama bu lig 20 kulüpten oluşuyor. Kendi adıma Adana Demirspor camiası için bir söz verdim ve Adana Demirspor'un haklarını koruyacağımı her yerde söylüyorum. Sizler hakem olarak sahaya çıktığınızda kulaklarınızı kapatın, 4 büyükmüş, 6 büyükmüş düşünmeyin, gördüğünüzü çalın. Ben bazı maçlarda 4. hakemlere yapılan saldırıları gördüm. Gol varsa, penaltı varsa VAR'dan döner, yoksa da zaten değişmez. Hangi kulüp olduğu önemli değil. Hata yapacaksınız, insansınız. Bizler de hata yapıyoruz. Kendi işlerimizde, yönetimlerimizde dünya kadar hata yaptık. Sizler adil olun. Zaten öbür dünyada herkes yaptığının cezasını zaten verir. Allah hepinize zihin açıklığı versin."



Seminere ismi verilen Hilmi Ok'un oğlu Alparslan Ok'a şilt verilmesinin ardından UEFA Elit Kategori'ye yükselen Halil Umut Meler'e de plaket takdim edildi. İlk kez FIFA kokartı almaya hak kazanan Zorbay Küçük'ün kokartını ise TFF Başkanı Nihat Özdemir taktı.



Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.





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