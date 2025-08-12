12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Süleyman Hurma'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Ekol Sports'a Galatasaray ve Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Ağustos 2025 16:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süleyman Hurma'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Ekol Sports ekranlarına oynanacak Galatasaray karşılaşması ve Victor Osimhen hakkında konuştu.

Siz Karagümrük olarak gelirleriniz çok üst seviyede olsaydı. Osimhen gibi yüksel bedelli bir oyuncuyu transfer eder miydiniz? sorusuna Süleyman Hurma şu cevabı verdi:

"Tabii ki alırım. Nesini almayayım? Tabii ki almalıyım zaten. Ortaklarımıza kar payı dağıtacak halimiz yok. Futbolda kazanılan her para, futbola harcanır. Dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid, Barcelona bile zarardadır. Etmelerinin sebebi şu, her ürettikleri başarı kendilerini bir üst seviyeye çıkarır. Bir üst seviyeye meydan okumak için daha iyi kadrolar kurmak zorundasınız. Galatasaray geçen sene şampiyon oldu. Bir üst seviyeye, Şampiyonlar Ligi'ne meydan okuyor şimdi. Tabii ki ben de yaparım."

Cuma günü itibariyle Osimhen'in sizin maçta oynaması sizin için bir anlam ifade eder mi? sorusunu cevaplayan Süleyman Hurma: "Eder tabii. Osimhen'in Karagümrük karşısında oynamasına futbolsever olarak mutlu olurum ama Karagümrük başkanı olarak sonraki maçta oynamasını isterdim." ifadelerini kullandı.


Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde, "Cuma günü sahaya çıkmama kararı alınsa ve iki takıma da birer puan verilse, Karagümrük olarak kabul eder misiniz?" sorusuna Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma şu yanıtı verdi:

"Stadın yanından bile geçmem, açık konuşmak gerekirse. Çok büyük fark var. Dürüst olmak gerekirse oraya bir umut taşıyarak gitmek çok kolay bir şey değil."

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.