Suat Çelen: ''Hedefimiz olimpiyatta madalya kazanmak''

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Antalya'daki bir otelde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Tanıtım Toplantısı düzenlendi.



Dünyanın en iyi 12 takımının katıldığı olimpiyat oyunlarında mücadele edecek Artistik Cimnastik Milli Takımı sporcuları, hazırlık kampı sonrası gerçekleştirilen toplantıda hedeflerini anlattı. Toplantıda sporculara ailelerinin başarı dileklerini anlattığı videoların gösterimi yapıldı.



Toplantıda konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın, tarihinde ilk kez takım olarak olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandığını hatırlattı. Türk spor tarihine ilki yaşattıklarına değinen Çelen, "Bu ilk bize büyük gurur yaşatıyor. Bu gurur ülkemizin spor tarihinde yer alacak ve gelecekteki sporculara örnek olacaktır. Bu tarihi sportif bir başarıdır. Bu başarı sporcularımızın azmi, kararlılığının yanı sıra teknik ekip, yönetim, ailelerin çalışmasıyla gerçekleşti. Her biri ayrı ayrı kahraman olan sporcularımız ülkemizi dünyanın en iyi 12 takımının katıldığı olimpiyatta temsil edecekler" diye konuştu.



'TÜRK SPORU DÜNYADA ZİRVEDE'



1957'de kurulan federasyonun ilk defa 2012'de olimpiyatta yer aldığını, Rio'da 2 sporcu, Tokyo'daki olimpiyatlarda 5 sporcu ile katıldıklarını hatırlatan Çelen, şunları söyledi:



"Türk sporu dünyada zirvede. Olimpiyatlarda 102 sporcu ile Türkiye'yi temsil edecek. Paris'te Tokyo'da kaçırdığımız madalyaları almak, bayrağımızı dalgalandırmak en büyük amacımız. Tokyo'da Ferhat Arıcan ile aldığımız madalya Türk cimnastik tarihinin ilki. Kaçırdığımız başarılara üzülürken aldığımız bronz madalyaya sevindik. Artık tüm Türkiye, dünya bizden madalya beklemektedir. Ben inanıyorum ki takım olarak finale kalacağız. Tokyo'da alınan bronz madalyayı gümüş veya altına çıkaracaklardır. Türkiye'nin madalya beklediği federasyonlardan biri olmamız sorumluluğumuzu artırıyor. Türk cimnastiğinin hedefi her katıldığı müsabakada altın madalya almaktır. Olimpiyatlarda Ferhat Arıcan'ın aldığı bronzu, gümüşe ve altına taşımaktır. Sporcularımızın hepsi madalyalı sporcular. Dünyanın en iyi 12 ülkesi arasına girmek büyük başarı. Yarıştığımız ve kota alan diğer ülkelerin finansal durumları, yatırımları, şartları değerlendirdiğimizde bizim çok büyük başarı elde ettiğimizi gösterir. Tüm dünya bize gıpta ile bakıyor. Takım finali oynadığımızda ilk 8'e giriyoruz. Sporcularımızın her birinin final şansı var. Finale kalan sporcularımızda en az hatayı yapan altın madalyayı kazanır."



Artistik Jimnastik Erkek Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, "Her sporcu bizim için çok kıymetli. Altın çocuklarımızla başarılı olacağımızı inanıyorum. Sonuç ne olursa olsun altın çocuklarımızla gurur duyacağız, ismimizi Türk sporuna altın harflerle yazacağız" dedi. Takım kaptanı Ferhat Arıcan, takım olarak olimpiyata katılmanın Türk sporu ve cimnastik branşının tarihini değiştiren bir durum olduğunu vurguladı. Arıcan, "Avrupa, dünya şampiyonasında madalyalar kazandık. Olimpiyata takım olarak gitmemiz dünyada cimnastik ülkesi olmak adına büyük bir adım. Kaptanlık yaptığım için çok gurur duyuyorum. Üçüncü olimpiyatım olacak. Takımımız tecrübeli. Takım olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tarihi bronz madalyaların üzerine koyarak daha fazla madalyayla dönmek istiyoruz. Bayrağımızı dalgalandırıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Paris'ten başarıyla döneceğiz" diye konuştu.



Milli sporcu Ahmet Önder şunları söyledi:



"2012 olimpiyatlarına 1 sporcu ile katılırken Paris'e takım olarak katılmak sistemli çalışmanın sonucunu gösteriyor. Birileri başarının şans olduğunu söylerken, biz bunun şans olmadığını, adanmışlığın, çalışmanın sonucu olduğunu gösterdik. Takımda olmaktan mutluluk duyuyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum."



Milli sporcu İbrahim Çolak ise Antalya'daki cimnastik salonuna adının verilmesinin kendisini gururlandırdığını söyledi. Cuma günü Paris'e gideceklerini anlatan Çolak, "Çok heyecanlıyız. Emek verdik, yıllardır çalışıyoruz. Hepimizin olimpiyat tecrübesi var. Emre'nin ilk olacak ama onun bu eksikliği yaşayacağını sanmıyorum. Bizim 4 arkadaş olarak tecrübemiz var. Bu tecrübeyle de Emre'ye yardımcı olarak güzel bir olimpiyat geçireceğimize inanıyorum. Türk cimnastiği olarak her seferinde tarihi başarıya imza attık. Daha fazlasını başarabileceğimize inandık. Ekip olarak güzel sonuçlarla döneceğiz" dedi.



Milli sporcu Adem Asil de olimpiyat oyunlarına hazır olduklarını ve takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi. Olimpiyatta en iyisini yapacaklarını vurgulayan Asil, "Ülkemize, ailemize bizden beklenen madalyayı almak istiyoruz. İnşallah, güzel sonuçlarla döneceğiz" dedi.



İlk defa olimpiyat oyunlarına katılacak milli sporcu Emre Dodanlı ise, "Olimpiyata takım olarak gittiğimiz için heyecanlıyım. Takım olarak finalde madalya hedeflerimiz var. Başarıp adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.



Yavuz Gürhan da şampiyon sporcuların hazırlık döneminde birlikte olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Gürhan, ilk kez takım kotası alan sporculara başarı diledi.



Toplantı fotoğraf çekimiyle sona erdi.





