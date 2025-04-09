Fenerbahçe yönetiminden ekstra prim desteği!

Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinde futbolcularını motive etmek amacıyla galibiyet primlerini artırmayı ve moral etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe yönetiminden ekstra prim desteği!
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09 Nisan 2025 12:04

Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verirken takımın motivasyonunu yüksek tutmak için yönetimden önemli bir hamle geldi.

Sarı-lacivertliler, son haftalarda kritik maçlara çıkacak olan futbolcularına destek sağlamak adına primleri artırmayı planlıyor.

YÖNETİMDEN EKSTRA PRİM

Fenerbahçe Yönetimi, şampiyonluk yolunda her maçın önemini göz önünde bulundurarak, futbolcuların galibiyet primlerini arttırma kararı aldı. Bu karar, oyuncuların hem sahada daha fazla mücadele etmelerini sağlamak hem de şampiyonluk yolunda tek bir adım daha atılmasını teşvik etmek için alındı.

MOTİVASYON İÇİN MORAL ETKİNLİKLERİ

Yönetim, sadece prim artışıyla değil, takımın moralini artırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlemeyi de planlıyor. Yemek organizasyonları ve motivasyon etkinlikleriyle futbolcuların kaynaşması sağlanacak, takım içindeki birlik ve beraberlik duygusu pekiştirilecek. Ayrıca, yönetim kurulu ve futbolcular arasında daha yakın bir iletişim kurulması hedefleniyor.





 

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