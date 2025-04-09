Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verirken takımın motivasyonunu yüksek tutmak için yönetimden önemli bir hamle geldi.
Sarı-lacivertliler, son haftalarda kritik maçlara çıkacak olan futbolcularına destek sağlamak adına primleri artırmayı planlıyor.
YÖNETİMDEN EKSTRA PRİM
Fenerbahçe Yönetimi, şampiyonluk yolunda her maçın önemini göz önünde bulundurarak, futbolcuların galibiyet primlerini arttırma kararı aldı. Bu karar, oyuncuların hem sahada daha fazla mücadele etmelerini sağlamak hem de şampiyonluk yolunda tek bir adım daha atılmasını teşvik etmek için alındı.
MOTİVASYON İÇİN MORAL ETKİNLİKLERİ
Yönetim, sadece prim artışıyla değil, takımın moralini artırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlemeyi de planlıyor. Yemek organizasyonları ve motivasyon etkinlikleriyle futbolcuların kaynaşması sağlanacak, takım içindeki birlik ve beraberlik duygusu pekiştirilecek. Ayrıca, yönetim kurulu ve futbolcular arasında daha yakın bir iletişim kurulması hedefleniyor.
Fenerbahçe yönetiminden ekstra prim desteği!
Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinde futbolcularını motive etmek amacıyla galibiyet primlerini artırmayı ve moral etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor.
Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verirken takımın motivasyonunu yüksek tutmak için yönetimden önemli bir hamle geldi.
- 12:47 Yazarlardan Jose Mourinho ve Okan Buruk açıklamaları
- 12:39 En golcü Galatasaray
- 12:35 Kim şampiyonluğa daha yakın?
- 12:28 Okan Buruk'tan tek kişilik değişim
- 12:23 Jokic, Nuggets'ın savunma performansından "son derece rahatsız"
- 12:23 Victor Osimhen, bayrağı Icardi'den devralıyor
- 12:23 Morant'ten 'tabanca' sonrası yeni 'el bombası' kutlaması!
- 12:14 Luka taraftarla laf atışırken oyundan atıldı: "Anlamıyorum..."
- 12:14 Nuggets'ta deprem!: Koç Malone gönderildi, GM Booth'la yollar ayrılıyor!
- 12:04 Fenerbahçe yönetiminden ekstra prim desteği!
- 11:27 Galatasaray'a 5. yıldızla birlikte 'yıldız' yağacak
- 11:22 Mourinho'dan En Nesyri kararı!
- 11:14 Getafe, Alvaro Morata'yı transfer etmek istiyor!
- 11:12 Serdal Adalı'dan TFF için görüşme iddiası!
- 11:01 Rafa'nın gözü Gomez'in rekorunda!
- 10:55 Ali Koç'un ilk hedefi: Dusan Vlahovic
- 10:52 Beşiktaş'ta cezalı ve sakatlık krizi!
- 10:50 Victor Nelsson'a yine yol göründü
- 10:42 Galatasaray'ın yeni beki Arsenal'den: Nuno Tavares!
- 10:42 Beşiktaş'ın deplasman kabusu geri döndü!
- 10:27 Beşiktaş'ı şok eden istatistik: 101 puan fark!
- 10:21 Fenerbahçe'de 3 yıldıza yol göründü
- 10:20 NBA'de Gilgeous-Alexander'ın 42 sayı attığı maçta Thunder, Lakers'ı 136-120 yendi
- 10:17 Okan Buruk: "En az 22 puan toplarız!"
- 10:14 Fenerbahçe'de eski sisteme geri dönüş!
- 10:11 Beşiktaş'ta Immobile ile yollar karşılıklı ayrılacak!
- 10:03 Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi soğuk hava alarmı
- 09:52 Beşiktaş'ta revizyon: 7 scout ile yollar ayrıldı!
- 09:47 Fenerbahçe'de büyük plan: 8 Maç, tek hedef!
- 09:35 Beşiktaş'ta 3.'lük hedefi sürüyor!
- 09:21 Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!
- 09:10 Galatasaray'da kaptanlar devrede
- 09:10 Svensson, istikrar tutturamadı!
- 09:00 Fenerbahçe, Avrupa devlerini solladı!
- 08:48 Solskjaer'den Mustafa Hekimoğlu'na tam güven!
- 08:37 Beşiktaş'ta İmmobile'nin yerine Plea hamlesi!
- 08:35 Talisca'nın golü Avrupa'yı salladı!
- 08:17 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor
- 08:03 Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı mücadelesi başlıyor
- 07:59 Ziraat Bankkart, ilk Avrupa kupası için sahaya çıkacak
- 07:55 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ERA Nymburk karşısında!
- 01:06 Arteta: "Takımla gurur duyuyorum"
- 00:53 Courtois: "Goller güzeldi ama..."
- 00:48 Ancelotti: "Futboldan yoksunduk"
- 00:40 Real Madrid'de 3-0'dan sonra geri dönüş mesajı!
- 00:18 Declan Rice'tan tarihe geçen performans!
- 23:55 Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti!
- 23:53 Inter, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!
- 23:43 Hull City, Watford'a mağlup oldu!
- 23:18 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
- 22:58 Necla Güngör Kıragası: "Çok üzgünüz"
- 22:55 Candeniz Berrak, dünya ikincisi oldu
- 22:26 İşte Luiz Gustavo'nun son durumu!
- 22:21 Karşıyaka'ya seyircisiz oynama cezası!
- 22:14 Feyzullah Aktürk, bronz için mindere çıkacak
- 22:08 Hapoel Shlomo, final serisinde öne geçti
- 22:05 Borussia Mönchengladbach'a Manaj önerisi
- 21:54 Manisa - Amed maçında kazanan çıkmadı!
- 21:37 Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir'e set vermedi
- 21:29 Karşıyaka'da tedaviler devam ediyor
Arteta: "Takımla gurur duyuyorum"
Courtois: "Goller güzeldi ama..."
Ancelotti: "Futboldan yoksunduk"
Real Madrid'de 3-0'dan sonra geri dönüş mesajı!
Declan Rice'tan tarihe geçen performans!
Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti!
Inter, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!
Hull City, Watford'a mağlup oldu!
Yamal: "Üç kupayı da kazanabiliriz"
Luis Enrique: "Asensio'nun oynaması sorun değil"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Ancelotti: "Futboldan yoksunduk"
-
2
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!
-
3
Courtois: "Goller güzeldi ama..."
-
4
Florentino Perez'i güldürecek Arda Güler teklifi
-
5
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
-
6
Arteta: "Takımla gurur duyuyorum"
-
7
Real Madrid'de 3-0'dan sonra geri dönüş mesajı!
-
8
Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti!
-
9
Galatasaray'ın yeni beki Arsenal'den: Nuno Tavares!
-
10
Declan Rice'tan tarihe geçen performans!