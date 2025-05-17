Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Leipzig, Stuttgart'ı konuk etti.



Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.



Leipzig'in gollerini 8. dakikada Xavi Simons ve 44. dakikada Ridle Baku kaydetti. Sttutgart'a galibiyeti getiren goller ise 23. dakikada Deniz Undav, 57. dakikada Nick Woltemade ve 78. dakikada Ermedin Demirovic'ten geldi.



Bu sonucun ardından 51 puanda kalan ve ligi 7. sırada bitiren Leipzig, 2016'dan sonra ilk kez Avrupa kupalarının dışında kaldı. Leipzig, ligde son 5 maçında galibiyet göremedi, 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.



Ligde son 3 maçın tamamını kazanan Stuttgart ise 50 puana ulaştı ve ligi 9 sırada bitirdi.



Öte yandan Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, 90 dakika sahada kaldı.







